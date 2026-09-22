Ký ức không quên của người được gặp Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và ân tình sâu nặng đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái - Lào Cai. Sự kiện Bác Hồ cùng phái đoàn của Chính phủ lên thăm Lào Cai cách đây 68 năm không chỉ có ý nghĩa lịch sử đặc biệt với địa phương mà còn là ký ức thiêng liêng đối với những người may mắn được gặp Bác.

Bước vào tuổi 84, ông Vũ Văn Ngọc, tổ dân phố Yên Ninh 7, phường Yên Bái nhớ từng chi tiết nhỏ trong giây phút thiêng liêng ngày 25/9/1958, khi ông là một trong những đội viên thiếu niên xuất sắc của Trường cấp 2 Yên Bái vinh dự được chọn để lên tặng hoa Bác Hồ tại Sân Vận động thị xã Yên Bái.

Buổi sáng ngày 25/9/1958, hàng nghìn đồng bào các dân tộc đã tập trung tại Sân Vận động thị xã Yên Bái để mong ngóng được gặp Bác Hồ. Giây phút Bác trong bộ ka ki màu vàng đã bạc màu cùng phái đoàn của Chính phủ bước lên lễ đài, những tiếng vỗ tay những tiếng hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm!” vang dội khắp sân vận động.

Lúc đó, ông Ngọc vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Khoảnh khắc được lên tặng hoa đoàn cấp cao của Chính phủ, được đứng gần, nhìn Bác giản dị mà hết sức thân thương. Với ông Ngọc, ấn tượng nhất là hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại với chòm râu dài, đôi mắt sáng và cách nói chuyện rất gần gũi.

Khi Bác phát biểu cả biển người đang ồn ào náo nhiệt trở nên im lặng chăm chú dõi theo. Ông Ngọc chia sẻ, mở đầu cuộc nói chuyện, Bác chuyển lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào các dân tộc, sau đó, ân cần căn dặn đồng bào phải đoàn kết, tăng gia sản xuất để ai cũng được ăn no, mặc ấm; phải tiết kiệm, bỏ dần hủ tục trong việc cưới, việc tang để xây dựng đời sống mới. Mọi lời căn dặn, mỗi một vấn đề Bác nói đều có ví dụ cụ thể nên ai cũng hiểu.

Khoảnh khắc ngắn ngủi trong hơn 1 giờ đồng hồ được gặp, đứng gần Bác đã trở thành nguồn động viên lớn lao, nuôi dưỡng trong ông Ngọc lý tưởng cách mạng. Sau này, ông gia nhập lực lượng công an vũ trang tỉnh, cán bộ Ban Tuyên giáo, sau đó, trở thành giảng viên chính trị của Trường Quân chính tỉnh Hoàng Liên Sơn trước khi nghỉ hưu vào năm 1985.

Ở bất kỳ nhiệm vụ nào, ông cũng một lòng tận tâm tận lực với công việc, coi đó là cách thiết thực để tri ân nhớ về Bác.

Hình ảnh người cán bộ, đảng viên giản dị, mẫu mực hết lòng vì công việc chung đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người dân tổ dân phố, ai cũng tin yêu, mến phục.

Trong gia đình, ông Ngọc luôn dạy con cháu phải sống và làm việc theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ba người con của ông đều đã trưởng thành, người là cán bộ công chức, người kinh doanh tự do, con gái út Việt Hoa hiện là diễn viên công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam.

Diễn viên Việt Hoa chia sẻ: “Câu chuyện được gặp Bác Hồ của bố tôi luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Trong suốt cuộc đời học và làm theo Bác, bố tôi luôn sống giản dị và cũng dạy chúng tôi phải luôn sống giản dị và cống hiến. Trong cuộc sống, dù ở đâu, làm việc gì, chúng tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hết mình sống sao cho xứng đáng với những gì bố đã dạy bảo”.

Những lời căn dặn của Người đã thôi thúc biết bao thế hệ người dân trong tỉnh ra sức thi đua lao động, sản xuất và đang được hiện thực hóa để xây quê hương Lào Cai ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.