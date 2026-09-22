'Hò hội - Âm vang bản sắc': Chào đón tân sinh viên Trường Đại học Kiểm sát

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm chào đón các tân sinh viên khoá 14 ngành Luật - chuyên ngành Kiểm sát; khoá 3 ngành Luật, ngành Luật Kinh tế; khoá 1 ngành Ngôn ngữ Anh gia nhập mái nhà chung Trường Đại học Kiểm sát; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các thế hệ sinh viên, lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động và trách nhiệm của tuổi trẻ Nhà trường.

Toàn cảnh chương trình chào tân sinh viên Trường Đại học Kiểm sát năm 2026.

Tham dự chương trình có TS. Nguyễn Văn Khoát, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thị Hạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ; TS. Hoàng Anh Tuyên; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Bùi Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát đã gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằngvới sự tận tuỵ của đội ngũ giảng viên, sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước và lịch sử của mái trường gần 60 năm tuổi, các tân sinh viên sẽ nhanh chóng hoà nhập, tôi luyện nên bản lĩnh vững vàng và trí tuệ để viết nên những trang thanh xuân rực rỡ nhất.

Tiến sĩ Bùi Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình chào tân sinh viên, các tiết mục được dàn dựng đa dạng, khai thác nhiều chất liệu nghệ thuật, từ dân ca, nhạc cụ truyền thống đến các ca khúc trẻ trung, sôi động. Với sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, âm nhạc, trang phục và hình thức thể hiện, các tiết mục đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Tiết mục văn nghệ mở màn đến từ Câu lạc bộ Nghệ thuật.

Thông qua từng phần trình diễn, sinh viên không chỉ thể hiện năng khiếu nghệ thuật, sự tự tin và sức sáng tạo mà còn truyền tải những thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần tuổi trẻ và khát vọng cống hiến.

Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ Lễ tân.

Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ khách mời: Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc, rapper Double2T và ca sĩ Trần Duy Khang (Chillies) cùng các tiết mục đặc sắc như: Áo xanh gọi tương lai, À Lôi, Vùng ký ức,…đã khiến sân trường bùng nổ trong không khí cuồng nhiệt, cùng nhịp đập của tuổi trẻ và đam mê.

Các tiết mục được thể hiện đa dạng dưới nhiều hình thức.

Ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc biểu diễn tại chương trình.

Nhằm ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm, sự hỗ trợ và đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, Ban Tổ chức cũng đã gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ đã góp phần tạo nên thành công chung của chương trình.

Đồng chí Trần Sỹ Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát, Trưởng Ban Tổ chức chương trình tặng quà tri ân đến các Nhà tài trợ.

“Hò hội – Âm vang bản sắc” khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi. Những khoảnh khắc giao lưu, những tiết mục nghệ thuật và tiếng cổ vũ của khán giả đã tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc, góp phần mở đầu cho hành trình mới của các tân sinh viên tại Trường Đại học Kiểm sát.

Chương trình thu hút đông đảo các bạn sinh viên.