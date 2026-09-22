Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẻ chia yêu thương với bệnh nhi ung thư

Trước đó, ngày 20/9, trong không khí vui tươi, ấm áp, các cháu thiếu nhi con CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ đã được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như: Tuyên truyền pháp luật, hoạt động ngoài trời, liên hoan, phá cỗ, xem chương trình hài kịch thiếu nhi, rước đèn Trung thu và nhận những phần quà ý nghĩa từ lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Các cháu thiếu nhi vui mừng nhận quà Trung thu.

Chương trình đã tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, góp phần động viên, khích lệ các cháu chăm ngoan, học giỏi; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đối với con em CBCS.

Cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và trao quà Trung thu cho các cháu bệnh nhi bị ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Tại chương trình, Đoàn đã trao tặng 180 suất quà, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng gửi tới các cháu nhỏ những tình cảm yêu thương, sự sẻ chia và lời chúc đón một mùa Trung thu ấm áp.

Hoạt động thăm, tặng quà các bệnh nhi ung thư.

Tại chương trình, Thượng tá Tạ Thị Hồng Hải, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; đồng thời gửi lời cảm ơn, tri ân tới đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đã tận tâm chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi.

Đồng chí nhấn mạnh, những phần quà Trung thu tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ, với mong muốn mang đến cho các cháu một mùa Trung thu ấm áp, tiếp thêm niềm tin để các cháu lạc quan, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Hoạt động vui Tết Trung thu cho con em CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Các hoạt động chăm lo Tết Trung thu năm 2026 là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn của Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ; thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đối với thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai của đất nước. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ bản lĩnh, nhân văn, gần gũi, vì nhân dân phục vụ; đồng thời góp phần sẻ chia yêu thương, động viên các cháu nhỏ có thêm niềm vui và nghị lực vươn lên trong cuộc sống...