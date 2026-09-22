Chuẩn bị khởi công phục dựng Điện Kính Thiên

Các nhà khoa học thảo luận về kết quả khai quật khảo cổ năm 2026 tại khu vực nền Điện Kính Thiên.

Chiều 22/9, trong khuôn khổ họp báo công bố thông tin về Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Chính phủ Việt Nam, UNESCO đồng tổ chức (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thực hiện), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội đã công bố việc khởi công phục dựng Điện Kính Thiên.

Năm 2010, khi được UNESCO công nhận Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) là Di sản Văn hóa thế giới, Chính phủ Việt Nam đã cam kết triển khai các biện pháp bảo tồn, nghiên cứu, phát huy giá trị di sản.

Từ đó đến nay, công tác nghiên cứu, nhất là nghiên cứu khảo cổ di sản Hoàng thành Thăng Long đạt được nhiều kết quả quan trọng với sự đồng hành, hỗ trợ, giám sát của UNESCO, Trung tâm Di sản thế giới ICOMOS. Đó là cơ sở để UNESCO cho phép Việt Nam hạ giải có kiểm soát những tòa nhà đang án ngữ tại khu trung tâm, gây cản trở quá trình nghiên cứu, phát huy giá trị.

Tiếp đó, tháng 7/2025, tại kỳ họp lần thứ 48 tổ chức tại Busan (Hàn Quốc), Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã thông qua Quyết định số 48 COM 7B.25 về “Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long”. Trong đó, UNESCO đồng thuận với việc phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên.

Di tích Đoan Môn tại Hoàng thành Thăng Long.

Các kết quả khai quật khảo cổ học trong thời gian qua, đặc biệt là trong hai năm 2025, 2026 càng giúp các nhà khoa học nhận diện rõ hơn quy mô, mặt bằng, cấu trúc thành phần… của không gian Điện Kính Thiên (thời Lê sơ và Lê Trung hưng) làm cơ sở khoa học cho công tác phục dựng Điện Kính Thiên như một phần của chiến lược diễn giải di sản và làm tăng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Tại Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Chính phủ Việt Nam, UNESCO đồng tổ chức từ 27/9 đến 1/10 sắp tới, công tác bảo tồn, phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long sẽ được giới thiệu như một điển hình với bạn bè quốc tế.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội Nguyễn Thanh Quang cho biết: “Việc phục dựng Điện Kính Thiên là chủ trương lớn đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua. Công tác nghiên cứu đã làm rõ những cứ luận khoa học. Do đó, thành phố Hà Nội sẽ chính thức khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên đúng vào dịp tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Chính phủ Việt Nam, UNESCO đồng tổ chức”.

Việc phục dựng Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long được giới khoa học cũng như nhân dân mong chờ lâu nay, bởi phần lớn di sản tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long hiện là các phế tích, khiến người dân, khách du lịch rất khó hình dung về trung tâm quyền lực tối cao của đất nước trong thời kỳ quân chủ, cũng như vẻ đẹp của kiến trúc, mỹ thuật cung đình Việt Nam xưa.