Bắc Ninh: Rộn ràng đêm hội 'Lồng đèn thắp sáng ước mơ'

Tối 22/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Vũ Ninh), Thành đoàn Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, cùng sự đồng hành, tài trợ của Hội Doanh nhân trẻ, Công ty trách nhiệm Samsung Electronics Việt Nam tổ chức “Đêm hội Trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026.

Các đại biểu trao học bổng, quà cho học sinh.

Dự chương trình có các đồng chí: Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; đại diện một số cơ quan Trung ương.

Về phía thành phố Bắc Ninh có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, một số phường và đơn vị tài trợ, đồng hành.

Đêm hội diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi, mang dấu ấn vô cùng đặc biệt, gắn liền với dấu mốc Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố. Hòa chung niềm tự hào đó, hàng nghìn thiếu nhi, Nhân dân và du khách có mặt từ rất sớm tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc để hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu của đèn lồng, lân sư rồng cùng các linh vật sinh động được trình diễn tại chương trình.

Đồng chí Hồ Hồng Nguyên trao quà Trung thu cho thiếu nhi thành phố tham gia chương trình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh nhấn mạnh: Trong hành trình phát triển mới của thành phố Bắc Ninh, thiếu nhi vừa là những người thụ hưởng thành quả, vừa là chủ nhân tương lai của đất nước. Do đó, mỗi em nhỏ cần được yêu thương, bảo vệ; có môi trường an toàn, lành mạnh để học tập, vui chơi, rèn luyện và trưởng thành.

Với mong muốn đó, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 20 đến 22/9, với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi và trải nghiệm phong phú. Đây không chỉ là ngày hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để giới thiệu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội trong toàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu; tạo thêm những sân chơi an toàn, bổ ích; thăm hỏi, động viên và trao quà cho thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Mai Sơn trao biểu trưng kinh phí học bổng "Nâng bước em đến trường" cho lãnh đạo Thành đoàn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Bắc Ninh phối hợp trao 100 suất học bổng “Nâng bước em đến trường”, trị giá 12 triệu đồng/suất trong 2 năm, dành cho các em học sinh vượt khó, học giỏi.

Bên cạnh đó, Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố trao 5 nghìn suất quà Trung thu trị giá 2 tỷ đồng tới thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn. Những phần quà, suất học bổng là sự động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng đối với thiếu nhi, nhất là những em còn gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập. Qua đó, kịp thời động viên và tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Thành đoàn Bắc Ninh trao quà cho đại diện các cụm thi đua của thành phố.

Tiếp nối phần lễ, chương trình “Liên hoan nghệ thuật” diễn ra sôi động, mang đến không gian âm nhạc sôi động với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như: Tùng Dương, ERIK, Hòa Minzy, Tuấn Cry, nhóm nhạc OPLUS, Ali Thục Phương, Kim Cương, Câu lạc bộ Ngôi Sao Xanh… Những giai điệu vui tươi, màn trình diễn giàu năng lượng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, góp phần tạo nên không khí rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa Bắc Ninh.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, hoạt động rước đèn tháng Tám, phá cỗ Trung thu cùng chú Cuội, chị Hằng và các đoàn lân sư rồng mang đến cho thiếu nhi những khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ. Qua đó, góp phần tạo nên một mùa Trung thu ấm áp, an toàn và giàu ý nghĩa đối với trẻ em trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Một số hình ảnh “Liên hoan nghệ thuật” mừng Tết Trung thu tại chương trình:

Ca sĩ Tùng Dương giao lưu cùng khán giả nhỏ thành phố.

Tiết mục đậm chất Kinh Bắc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, biểu diễn tạo không khí sôi động.

Ca sĩ Hòa Minzy đem đến "Liên hoan nghệ thuật" nhiều ca khúc đậm chất văn học như: "Kén cá chọn canh", "Thị Mầu", tác phẩm "Bắc Bling" đầy sôi động nhận được sự reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân.

Thành viên gia đình "Hoa dâm bụt" - ca sĩ ERIK biểu diễn tại chương trình.

Ca sĩ trẻ Ali Thục Phương đem đến chương trình nhiều bài hát về thiếu nhi.

Thiếu nhi thành phố tham gia chương trình.

Sân khấu "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" rực rỡ sắc màu Trung thu.