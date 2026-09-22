Ấm áp 'Biên cương - Đêm hội trăng rằm' tại A Lưới 4

Trong không khí vui tươi của đêm hội, học sinh nhà trường được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân, tham gia trò chơi dân gian, phá cỗ Trung thu và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Dịp này, Ban tổ chức trao 300 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và 100 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp với Đoàn Thanh niên xã A Lưới 4 và Nhà trường tổ chức hoạt động “Tay kéo Biên phòng”, cắt tóc miễn phí cho học sinh; đồng thời khánh thành, đưa vào sử dụng công trình “Đường cờ Tổ quốc” trên tuyến đường từ Đường Hồ Chí Minh vào Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4, dài 1km.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại đêm hội, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế nhấn mạnh, Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” là hoạt động được đơn vị duy trì hằng năm, nhằm mang đến cho thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Trung thu năm nay càng thêm ý nghĩa khi các em được học tập tại ngôi trường mới, công trình có sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế với hơn 3.000 ngày công. Đồng chí mong muốn những phần quà và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tốt, từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế tặng quà “Nâng bước em tới trường” tới các em học sinh.

Bày mâm cỗ Trung thu.

Cắt tóc cho các em học sinh trong mô hình “Tay kéo Biên phòng”.

Khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chăm lo cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, đồng thời củng cố thế trận Biên phòng toàn dân, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững chắc.