Phường Dương Nội rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm

Đại diện phường Dương Nội trao quà Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đỗ Duẩn

Trong không gian rực rỡ sắc màu Trung thu, các em nhỏ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng chú Cuội, tham gia trò chơi và thưởng thức những màn ảo thuật hấp dẫn. Những tiếng cười, tiếng vỗ tay và sự hào hứng của các em đã tạo nên một đêm hội tràn đầy năng lượng.

Phát biểu tại chương trình, ông Quản Xuân Phú, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Với tinh thần “Tương thân tương ái - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhân dịp năm học mới 2026–2027, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường Dương Nội đã quyết định hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho 10 cháu là con em hộ cận nghèo trên địa bàn phường với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/cháu, tổng kinh phí 30 triệu đồng.

Ông Quản Xuân Phú, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội phát biểu tại Đêm hội Trăng Rằm năm 2026. Ảnh: Đỗ Duẩn

Cùng với đó, từ nguồn xã hội hóa, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn đã trao 63 suất quà, tổng trị giá hơn 90 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà không chỉ mang đến niềm vui trong đêm Trung thu, mà còn thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng, để các em có một mùa trăng ấm áp và trọn vẹn hơn.

Không khí rộn ràng của Đêm hội Trăng Rằm, nơi những ánh mắt trẻ thơ cùng hướng về sân khấu. Ảnh: Đỗ Duẩn

Thông qua chương trình, phường Dương Nội tiếp tục tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời gửi gắm thông điệp về yêu thương, sẻ chia và bảo vệ trẻ em.

“Đêm hội Trăng Rằm” khép lại trong những nụ cười rạng rỡ, để mùa Trung thu không chỉ là niềm vui của riêng trẻ nhỏ, mà còn là dịp để gia đình và cộng đồng cùng dành cho các em sự quan tâm, yêu thương và những điều tốt đẹp nhất.