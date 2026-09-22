Một đêm trăng, nghìn nụ cười nơi biên giới Yên Khương

Gọi trăng về bản

Từ 16 giờ ngày 22/9, khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa đã trở nên náo nhiệt. Từng tốp học sinh nối nhau về trường. Những bộ quần áo đẹp, những gương mặt háo hức, những ánh mắt long lanh trước sân khấu và tiếng nhạc rộn ràng khiến ngôi trường mới giữa vùng biên như bừng lên một sức sống khác.

Từ 4 giờ chiều các con đã có mặt tại sân trường.

Đó là “Trung thu cho em – Đêm hội trăng rằm” năm 2026, chương trình do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, mang chủ đề “Thắp sáng ước mơ – Gọi trăng về bản”.

Ngôi trường vừa được đưa vào sử dụng. Mọi thứ còn mới mẻ, từ lớp học, hành lang đến sân trường. Hơn 1.000 em nhỏ Yên Khương có mặt trong đêm hội, gồm 322 trẻ mầm non, 372 học sinh tiểu học và 340 học sinh trung học cơ sở. Với các em, Trung thu năm nay không đơn thuần là một ngày hội. Đó còn là ký ức đẹp đầu tiên gắn với mái trường mới, với những lớp học mới và một không gian học tập khang trang mà các em vẫn đang từng ngày làm quen.

Đại biểu tham dự chương trình.

Có những em đến từ bản làng xa xôi Xắng Hằng, nơi cách trường tới 17 km. Với những gia đình vùng cao, đó là một quãng đường không hề ngắn. Thế nhưng để con mình không bỏ lỡ đêm hội, nhiều phụ huynh đã đưa các em đến trường từ rất sớm.

Với những người dân nơi đây, một đêm Trung thu được tổ chức quy mô như thế này ngay tại địa phương là điều chưa bao giờ có. Niềm vui vì thế không chỉ đến từ những món quà được trao tận tay các em, mà còn từ cảm giác được quan tâm, được sẻ chia và được đồng hành.

Em Lương Hương Lan, người dân tộc Thái ở bản Mè chia sẻ: Ở quê con, Trung thu mọi năm không có những chương trình lớn như thế này. Hôm nay lần đầu tiên được cùng các bạn đón một đêm Trung thu thật đông vui ngay tại trường, con thấy vui lắm. Con cảm ơn các thầy cô, các cô chú và mọi người đã mang đến cho chúng em một đêm trăng rằng thật đặc biệt. Có lẽ sau này lớn lên, em vẫn sẽ nhớ mãi đêm Trung thu này.”

Hàng ngàn bạn nhỏ háo hức trong đêm trăng rằm.

Lần đầu các con được ăn “buffet”

Từ chiều đến tối, sân trường Yên Khương không ngớt tiếng cười. Một chương trình buffet được chuẩn bị dành riêng cho 1.034 học sinh, hàng ngàn túi quà cùng hai mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị công phu. Sau đó là những tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau: hát, múa, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân..., 50 suất quà khác còn dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lần đầu tiên các bạn nhỏ được ăn tiệc buffet trong đêm trung thu.

Các bạn nhỏ được giao lưu với NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long và các nghệ sĩ, tài năng nhí, tất cả mang đến một không gian nghệ thuật sôi động giữa núi rừng biên giới. Những tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của trẻ nhỏ khiến sân trường vốn còn mới càng trở nên ấm áp.

Nhưng có lẽ, điều ở lại lâu nhất sau đêm hội không phải là những món quà. Đó là cảm giác lần đầu tiên được đứng giữa một sân trường đông vui đến vậy. Là ánh mắt háo hức của những đứa trẻ vùng cao khi xem múa lân, xem xiếc. Là niềm vui của cha mẹ khi thấy con mình được vui chơi trong một không gian đầy đủ và an toàn. Và là sự xúc động của những người lớn khi chứng kiến một ngôi trường mới đang mở ra những cơ hội mới cho con em mình.

Chương trình biểu diễn đặc sắc.

Đối với Yên Khương, đêm hội càng trở nên đặc biệt khi được tổ chức tại chính ngôi trường mới, công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Yên Khương là vùng đất biên cương. Những bản làng nằm cách xa trung tâm, những cung đường quanh co, những gia đình còn nhiều khó khăn và những em nhỏ phải vượt nhiều cây số để đến lớp đã trở thành một phần của cuộc sống nơi đây. Trong điều kiện ấy, việc xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương tại bản Bôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi trước đó, cơ sở hạ tầng giáo dục tại một trong những xã biên giới vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều điểm trường tạm, phòng học xuống cấp; không ít học sinh phải đi bộ hàng cây số để đến lớp.

Hôm nay, một người bà đưa cháu đến trường từ 4 giờ chiều. Một gia đình vượt 17 km để con không bỏ lỡ đêm hội. Cả bản cùng hướng về sân trường. Và hơn một nghìn em nhỏ cùng có chung một buổi tối đầy ắp tiếng cười. Những điều ấy có thể rất bình dị ở nhiều nơi, nhưng tại Yên Khương, đó là những ký ức đáng quý khi hơn một nghìn nụ cười trẻ thơ cùng gọi trăng về bản.

Lãnh đạo tỉnh; Đại diện Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho các con.

Sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng khẳng định: Thanh Hoá xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng; luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh. Nhất là, đối với trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương, tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên những chính sách thiết thực, để các cháu có điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển tốt hơn.

"Đặc biệt, chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026 hôm nay được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương. Đây là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với giáo dục vùng biên để từ mái trường này, các cháu sẽ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành...", Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Cùng với Yên Khương, hoạt động chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi còn được triển khai tại xã Bát Mọt và xã Trường Lâm. Tại Bát Mọt, chương trình dự kiến trao quà Trung thu cho 792 học sinh thuộc các trường mầm non và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH&THCS Bát Mọt; tại Trường Lâm, trao quà cho 1.126 học sinh Trường Tiểu học Trường Lâm. Tại mỗi địa phương, các mâm cỗ Trung thu cũng được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí vui tươi, đầm ấm để các em cùng vui chơi, phá cỗ.