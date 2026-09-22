Vui Tết Trung thu- chia sẻ yêu thương

Lãnh đạo phường Tây Hoa Lư tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Trường Giang

* Tối 22/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tây Hoa Lư tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương - Chắp cánh ước mơ” dành cho con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại phường.

Các đại biểu dự chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2026. Ảnh: Trường Giang

Tới dự có đồng chí Cao Trường Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tây Hoa Lư; các đồng chí lãnh đạo phường cùng đông đảo con em cán bộ trên địa bàn phường.

Các em thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian tại chương trình. Ảnh: Trường Giang

Tại đêm hội, các em đã được xem biểu diễn múa lân, múa rồng, tham gia các trò chơi, biểu diễn các tiết mục văn nghệ với không khí vui tươi, phấn khởi. Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em có cơ hội giao lưu, vui chơi, thể hiện năng khiếu và cùng đón một mùa Trung thu thật đáng nhớ.

Đồng thời, đây cũng là dịp để gắn kết các gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; qua đó góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nhân dịp này, lãnh đạo phường Tây Hoa Lư đã tặng quà cho con em cán bộ đang công tác tại phường.

* Chiều 22/9, Chi cục Dân số và trẻ em tỉnh phối hợp tổ chức chương trình thăm, tặng quà Tết trung thu cho trẻ em đang điều trị nội trú tại khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Hà Nam). Dự chương trình có lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Nam.

Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số và trẻ em tỉnh trao quà cho các bệnh nhi tại chương trình. Ảnh: Lê Dũng

Tại chương trình, Chi cục Dân số và trẻ em tỉnh đã trao 15 suất quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Ninh Bình cho 15 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, mỗi suất quà trị giá 2,9 triệu đồng, bao gồm: 2 triệu đồng tiền mặt và sữa cho trẻ em từ 1 - 6 tuổi.

Trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ảnh: Lê Dũng

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn mang đến cho bệnh nhi và người nhà không khí Tết Trung thu ấm áp, vui tươi, hạnh phúc; sẻ chia yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua nỗi đau bệnh tật sớm trở về với gia đình.

* Ngày 22/9, Đoàn Thanh niên xã Phú Long phối hợp với Hội Khuyến học xã tổ chức chương trình “Vui Trung thu nhớ Bác Hồ” và trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có đại diện Tỉnh đoàn; lãnh đạo xã Phú Long; đại diện các nhà trường, các đơn vị, nhà tài trợ cùng đông đảo thiếu nhi trên địa bàn xã.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Đọc thư chúc Tết Trung thu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; giao lưu văn nghệ; phá cỗ Trung thu. Các tiết mục văn nghệ do các cô giáo và các em thiếu nhi trên địa bàn xã dàn dựng và biểu diễn tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em thêm tự tin, gắn kết và hứng khởi trong học tập.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, lãnh đạo xã Phú Long và các đơn vị tài trợ trao quà cho học sinh lớp 1 trên địa bàn xã. Ảnh: Thuỷ Lam

Đặc biệt, tại chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Khuyến học xã và các đơn vị tài trợ đã trao tặng hơn 430 suất quà, trị giá 60 triệu đồng cho các em thiếu nhi tại 9 thôn, bản; trẻ em khuyết tật nặng và học sinh lớp 1 trên địa bàn xã. Những trẻ em khuyết tật nặng không thể tham gia chương trình, Ban Tổ chức sẽ đến tận nhà trao quà cho các em.

Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và tràn đầy tình yêu thương mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, tổ chức Đoàn Thanh niên, nhà trường và cộng đồng trong công tác chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

Lãnh đạo xã Phú Long trao tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Ảnh: Thuỷ Lam

Qua đó động viên, khuyến khích các em học sinh vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, đoàn kết, yêu thương và phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để sau này trưởng thành góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

* Tối 22/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quang Thiện tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Ngọc Linh

Trong không gian lung linh sắc màu tại đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức màn múa lân sư rồng, hoạt cảnh Chú Cuội, Chị Hằng và các tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc. Ngoài ra, các em còn được tham gia trò chơi đố vui hấp dẫn gắn với những câu chuyện quen thuộc về Chú Cuội, Chị Hằng, Lễ hội Trung thu và cùng nhau phá cỗ trông trăng.

Lãnh đạo xã Quang Thiện tặng quà cho các em Trường Mầm non Quang Thiện. Ảnh: Ngọc Linh

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tặng 12 chiếc xe đạp, 76 phần quà cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vượt khó, thi đua học tập, rèn luyện trong năm học mới.

Các chức sắc tôn giáo xã Quang thiện tặng xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Ngọc Linh

Chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em thiếu nhi xã Quang Thiện mà còn góp phần giúp các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống, từ đó thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu của dân tộc.