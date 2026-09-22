Thái Nguyên khai mạc Lễ hội Trung thu năm 2026

Tối 22.9, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức khai mạc “Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026”.

Tham dự sự kiện có Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng, Giám đốc Sở VHTTDL Hà Thị Bích Hồng cùng các lãnh đạo sở, ngành và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu tham dự chương trình

Đêm hội là dịp để các em nhỏ cùng người dân, du khách hòa mình vào niềm vui Trung thu, sẻ chia những khoảnh khắc sum vầy và lưu giữ ký ức tuổi thơ tươi đẹp.

Ngay từ đầu buổi tối, dòng người đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp ngày một đông tạo nên không khí náo nhiệt trong đêm hội.

Điểm nhấn của chương trình là khu vực trưng bày các mô hình đèn khổng lồ với nhiều hình dáng, chủ đề gắn với tuổi thơ và Tết Trung thu.

Những mô hình đèn lồng bắt mắt diễu phố

Sau đó, các mô hình đèn diễu hành trên các tuyến đường, tạo nên không gian Trung thu rực rỡ, thu hút đông đảo người dân theo dõi hai bên đường.

Chương trình góp phần tạo sân chơi văn hóa vui tươi cho thiếu nhi, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy các hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận:

Lễ hội "Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026" diễn ra tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Những tiết mục văn nghệ, nghệ thuật đặc sắc

Phần thi đèn lồng với những mô hình nhiều màu sắc, hình dạng

Sự kiện thu hút đông đảo người dân đến xem