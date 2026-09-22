Cách luộc gà không cần nước, thịt mềm ngon, ngọt lịm

Muốn có món gà luộc chín mềm, thơm ngon mà không bị quá lửa hay nát thịt, bạn có thể thử cách luộc gà không cần dùng nước dưới đây.

Phương pháp này vừa đơn giản, tiện lợi vừa giúp hạn chế lượng dưỡng chất trong thịt bị hòa tan như khi luộc với nhiều nước. Đồng thời, các loại gia vị sử dụng trong quá trình chế biến sẽ thấm vào thịt, tạo nên hương thơm hấp dẫn, giúp gà giữ được vị ngọt tự nhiên và đậm đà hơn khi thưởng thức.

Cách luộc gà bằng nồi cơm điện với gừng, hành

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 con gà đã làm sạch

1 củ gừng

1/2 chén rượu trắng (có thể thay bằng giấm hoặc muối)

Bột canh

Dầu ăn

Hành lá

Cách thực hiện

Gừng chia làm hai phần, một phần đập dập, phần còn lại băm nhỏ rồi trộn cùng rượu trắng. Dùng hỗn hợp này xoa đều lên toàn bộ con gà và để khoảng 30 phút để khử mùi. Nếu không có rượu trắng, bạn có thể dùng muối pha với giấm theo tỷ lệ 2 phần muối, 1 phần giấm để chà kỹ lên gà nhiều lần. Sau đó rửa sạch, để ráo, xoa một lớp bột canh bên ngoài gà và ướp khoảng 2 giờ cho gia vị thấm đều.

Cách luộc gà bằng nồi cơm điện với gừng, hành. Ảnh minh họa.

Tiếp đó, cho một lượng nhỏ dầu ăn vào đáy nồi cơm điện rồi dàn đều để dầu phủ kín mặt đáy. Xếp gừng thái lát và hành lá thành một lớp dưới đáy nồi, đặt gà lên trên. Đổ khoảng 1 chén rượu nấu ăn vào nồi, đậy nắp và bật chế độ Cook. Khi nồi chuyển sang chế độ Warm, chờ thêm khoảng 10 phút rồi lật gà, sau đó tiếp tục bật Cook thêm một lần.

Khi nồi chuyển sang Warm lần tiếp theo, tiếp tục ủ gà khoảng 5 phút. Có thể dùng que hoặc đũa xiên vào phần thịt dày để kiểm tra, nếu không còn thấy nước đỏ chảy ra thì gà đã chín. Lấy gà ra ngoài, chờ nguội hoàn toàn rồi mới tiến hành chặt để miếng thịt không bị nát.

Cách luộc gà bằng muối, lá chanh, sả và rượu

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 con gà đã làm sạch

1/2 bát muối hạt

1 nắm lá chanh

5-6 củ sả

Rượu trắng

Cách thực hiện

Trước tiên, dùng rượu trắng và muối chà xát đều lên mình gà để khử mùi. Sau đó rửa lại thật sạch với nước và để ráo.

Sả đập dập rồi cắt thành những đoạn dài khoảng một đốt ngón tay. Chuẩn bị một chiếc nồi có kích thước đủ rộng để đặt vừa con gà. Rải muối hạt thành một lớp mỏng, phủ đều đáy nồi. Tiếp tục xếp sả và lá chanh lên trên sao cho che kín lớp muối. Có thể nhồi thêm một ít sả và lá chanh vào bên trong bụng gà để tăng hương thơm.

Cách luộc gà bằng muối, lá chanh, sả và rượu. Ảnh minh họa.

Đặt gà vào nồi, đậy kín nắp và đun với lửa vừa trong vài phút đầu. Khi thấy hơi nóng bắt đầu bốc lên, hạ nhỏ lửa rồi tiếp tục đun liu riu khoảng 40-50 phút. Thời gian có thể điều chỉnh tùy kích thước con gà.

Với phương pháp này, gà được làm chín nhờ hơi nóng và nhiệt từ lớp muối cùng các nguyên liệu bên dưới nên trong quá trình chế biến không cần phải lật gà.

Cách luộc gà với muối, ngải cứu

Chuẩn bị nguyên liệu:

1 con gà đã làm sạch

Muối

Ngải cứu

Lá chanh

Sả

Cách thực hiện

Trước hết, dùng muối chà xát đều lên toàn bộ mình gà để làm sạch và khử mùi. Sau đó rửa lại gà với nước sạch, để ráo trước khi chế biến.

Sả đem đập dập rồi cắt thành từng khúc vừa phải. Ngải cứu và lá chanh nhặt sạch, rửa kỹ, để ráo rồi thái hoặc vò rối để các loại thảo mộc dễ tỏa hương khi đun.

Chuẩn bị một chiếc nồi phù hợp, lót một lớp giấy bạc dưới đáy để hạn chế tình trạng muối và nguyên liệu tiếp xúc trực tiếp với đáy nồi gây cháy. Rải một lớp muối mỏng lên trên giấy bạc, sau đó cho một nửa lượng sả, ngải cứu và lá chanh vào nồi.

Phần nguyên liệu còn lại nhồi vào bên trong bụng gà rồi đặt gà lên trên lớp muối và thảo mộc. Đậy kín nắp nồi, bật lửa lớn trong thời gian đầu. Khi hơi nóng bắt đầu bốc lên, hạ nhỏ lửa và tiếp tục đun liu riu khoảng 30 phút.

Sau khi hết thời gian, tắt bếp nhưng chưa mở nắp ngay mà tiếp tục ủ gà thêm khoảng 10 phút để thịt chín đều hơn. Lấy gà ra ngoài, chờ nguội hẳn rồi mới chặt thành từng miếng vừa ăn.

Gà được làm chín theo cách này có mùi thơm đặc trưng của sả, lá chanh và ngải cứu, thịt giữ được độ mềm ngọt và hấp dẫn.