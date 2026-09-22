Phú Thọ: Lung linh Đêm hội Trăng rằm của hàng nghìn thiếu nhi phường Vĩnh Phúc

Chương trình thu hút hàng nghìn em thiếu nhi và du khách

Ông Dương Đức Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc, cho biết chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến cho thiếu nhi một đêm Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa; đồng thời dành sự quan tâm thiết thực đối với những em còn gặp khó khăn. “Mỗi phần quà là một lời động viên để các em tiếp tục cố gắng trong học tập, tự tin nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành trong sự quan tâm của gia đình, nhà trường và cộng đồng”, ông Dương Đức Nam chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc, tặng quà cho các em thiếu nhi vượt khó tiêu biểu.

Với chủ đề “Trung thu sum vầy – Ước mơ vươn xa”, chương trình dành phần lớn thời gian cho những hoạt động mà thiếu nhi trực tiếp tham gia và thưởng thức. Các nghi thức được thực hiện ngắn gọn, nhường sân khấu cho tiếng trống hội, múa lân, các tiết mục văn nghệ và niềm vui của trẻ nhỏ.

Không gian Quảng trường Hồ Chí Minh mở đầu bằng màn trống hội đón trăng. Hình ảnh Chú Cuội, chị Hằng, đèn ông sao cùng những giai điệu quen thuộc của đêm rằm được tái hiện qua hoạt cảnh Chú Cuội – chị Hằng, vũ khúc “Sáng hơn cả ánh trăng” và liên khúc “Đêm Trung thu – Tết Suối hồng – Chiếc đèn ông sao”.

Tiết mục múa lân sôi động mang đến không khí vui tươi cho Đêm hội Trăng rằm.

Màn múa lân và phần hòa ca của thiếu nhi làm cho không khí đêm hội thêm sôi động. Các em đến từ nhiều trường học, tổ dân phố trên địa bàn có dịp gặp gỡ, cùng vui chơi và chia sẻ niềm vui trong ngày Tết dành cho mình.

Một trong những nội dung có ý nghĩa của chương trình là hoạt động trao quà cho bốn mươi thiếu nhi vượt khó tiêu biểu. Những phần quà do lãnh đạo phường Vĩnh Phúc và các đơn vị tài trợ trao tặng đã ghi nhận sự cố gắng của các em trong học tập và cuộc sống.

Nhiều phần quà được trao tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Một đêm Trung thu chỉ thật sự trọn vẹn khi niềm vui đến được với mọi trẻ em, nhất là những em còn gặp khó khăn. Giá trị của món quà không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở sự quan tâm, động viên và niềm tin được người lớn trao gửi.

Sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu cùng thiếu nhi phá cỗ trông trăng, chia bánh kẹo và quà Trung thu. Màn pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh đã khép lại đêm hội trong không khí vui tươi.

Tết Trung thu trong đời sống hiện đại có thể thay đổi về hình thức, nhưng những giá trị gần gũi vẫn còn nguyên ý nghĩa. Đó là sự sum họp, sẻ chia và trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em.

Điều đáng nhớ của “Đêm hội Trăng rằm” không nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng tiết mục. Giá trị của chương trình được thể hiện qua niềm vui của một nghìn năm trăm thiếu nhi và việc những em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, động viên ngay trong ngày Tết của mình.

Chăm lo cho trẻ em không chỉ bằng những lời chúc trong đêm rằm. Sau ánh đèn Trung thu cần có thêm những việc làm thường xuyên, cụ thể để các em được học tập, vui chơi và lớn lên trong môi trường an toàn. Đó mới là điều cần được giữ lại sau một đêm hội.