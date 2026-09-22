Phường Ô Chợ Dừa tổ chức Đêm hội trăng rằm vui tươi, ý nghĩa

Đông đảo thiếu nhi và phụ huynh tham dự chương trình “Đêm hội trăng rằm”. Ảnh: H.Duy

Trước khi diễn ra chương trình, các em thiếu nhi được trải nghiệm các trò chơi dân gian, in tranh Đông Hồ, vẽ mặt nạ giấy bồi, làm đèn ông sao và nặn tò he.

Thông qua những hoạt động này, các em không chỉ được vui chơi, phát huy khả năng sáng tạo mà còn có cơ hội tìm hiểu những nét đẹp văn hóa dân gian, trải nghiệm không khí Tết Trung thu truyền thống.

Các em thiếu nhi trải nghiệm vẽ mặt nạ giấy bồi tại Đêm hội trăng rằm. Ảnh: H.Duy

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa đã đọc Thư chúc Tết Trung thu 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Phường Ô Chợ Dừa cũng đồng thời tổng kết hoạt động hè năm 2026, đánh giá kết quả công tác quản lý, chăm sóc và tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Nhân dịp này, phường tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và thiếu nhi có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động hè, qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Khen thưởng các em học sinh đạt thành tích trong cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc. Ảnh: H.Duy

Đặc biệt, chương trình dành sự quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn thông qua hoạt động trao quà Trung thu. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần động viên, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Ban Tổ chức trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.Duy

Sau phần tổng kết và trao quà, các em thiếu nhi được hòa mình vào không khí Đêm hội trăng rằm với các hoạt động giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng, tham gia đố vui Trung thu có thưởng và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.