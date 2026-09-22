Đoài Phương rộn ràng Đêm hội Trăng Rằm năm 2026

Trong không khí vui tươi, rộn ràng của Tết Trung thu, đông đảo thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn xã đã cùng hòa mình vào một đêm hội đậm sắc màu truyền thống, dành trọn những khoảnh khắc vui tươi, ý nghĩa cho trẻ em.

Các tiết mục múa hát sôi động tại đêm hội. Ảnh: Thùy Nam

Không chỉ mang đến những tiết mục giải trí, “Đêm hội Trăng Rằm” năm nay còn có nhiều hoạt động giao lưu dành cho các em nhỏ như các trò chơi tương tác, tạo không khí gần gũi, vui tươi và gắn kết giữa các em thiếu nhi với gia đình, cộng đồng.

Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Thùy Nam

Đặc biệt, điểm nhấn của đêm hội là hoạt động giao lưu, trưng bày các mô hình đèn Trung thu. Những chiếc đèn được tạo nên từ sự khéo léo, sáng tạo và tình yêu dành cho tuổi thơ đã cùng hội tụ, khoe sắc dưới ánh trăng tại sân vận động Đền Măng Sơn.

Mỗi mô hình mang một ý tưởng riêng, một cách thể hiện riêng, góp phần tạo nên không gian Trung thu lung linh, rực rỡ nhưng vẫn đậm đà nét đẹp văn hóa truyền thống.

Đây cũng là dịp để các thôn, các đơn vị và các em thiếu nhi trên địa bàn xã giao lưu, chia sẻ niềm vui, phát huy sức sáng tạo, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị đẹp của Tết Trung thu trong đời sống cộng đồng.

Chương trình được livestream trực tiếp trên Trang Diễn đàn xã Đoài Phương và tiếp sóng trên các nền tảng mạng xã hội, giúp thiếu nhi và người dân không có điều kiện tham dự trực tiếp vẫn có thể theo dõi, tương tác với chương trình.

Tại đêm hội, 23 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao những phần quà ý nghĩa. Ảnh: Thùy Nam.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn xã hội đối với trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đêm hội, 23 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao những phần quà ý nghĩa, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ, góp phần giúp các em đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn hơn.

“Đêm hội Trăng Rằm” năm 2026 không chỉ là sân chơi dành cho thiếu nhi mà còn là hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng, góp phần tạo nên một môi trường vui chơi lành mạnh, bổ ích; đồng thời lan tỏa sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm của xã Đoài Phương đối với thiếu nhi trên địa bàn.