Ấm áp 'Đêm hội trăng rằm' ở Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn
Tối 22/9, tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn (xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp Ủy ban nhân dân xã Sam Mứn tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” cho học sinh nhà trường.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nhâm Văn Mạnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: "Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” là tình cảm, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh đối với các thế hệ măng non nơi biên giới".
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 5 suất quà cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng”; trao 200 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sam Mứn. Cùng với đó, Ban tổ chức đã chuẩn bị 1.150 suất bánh kẹo phục vụ các cháu học sinh rước đèn ông sao, phá cỗ Trung thu và múa lân.
Ngoài Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, trung thu năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ động phối hợp các địa phương tổ chức chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” tại các trường học trên địa bàn 15 xã biên giới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/am-ap-dem-hoi-trang-ram-o-truong-pho-thong-noi-tru-tieu-hoc-va-trung-hoc-co-so-sam-mun-post990340.html