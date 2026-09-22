Ấm áp 'Đêm hội trăng rằm' ở Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn

Học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn vui rước đèn trong đêm Trung thu. (Ảnh: LÊ LAN).

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nhâm Văn Mạnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: "Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” là tình cảm, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh đối với các thế hệ măng non nơi biên giới".

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 5 suất quà cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng”; trao 200 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sam Mứn. Cùng với đó, Ban tổ chức đã chuẩn bị 1.150 suất bánh kẹo phục vụ các cháu học sinh rước đèn ông sao, phá cỗ Trung thu và múa lân.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cháu học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng". (Ảnh: LÊ LAN)

Ngoài Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, trung thu năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ động phối hợp các địa phương tổ chức chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm” tại các trường học trên địa bàn 15 xã biên giới.

Các cháu học sinh tiểu học được các cô giáo dẫn đi rước đèn ông sao trong đêm Trung thu. (Ảnh: LÊ LAN)

Tiết mục "múa lân" trong đêm Trung thu thu hút hàng nghìn học sinh theo dõi, cổ vũ. (Ảnh: LÊ LAN)

Các chú Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên trao quà, động viên học sinh, thiếu nhi xã Sam Mứn. (Ảnh: LÊ LAN)

Với rất nhiều học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn thì đây là mùa Trung thu đầu tiên các em được thưởng thức chương trình văn nghệ có "chú Cuội với chị Hằng" cùng trông trăng phá cỗ. (Ảnh: LÊ LAN)