Tuyên bố của Đặng Siêu về Tôn Lệ sau 16 năm cưới

Đặng Siêu và Tôn Lệ là một trong những cặp đôi được yêu mến của làng giải trí Hoa ngữ. Sau 16 năm kết hôn, cả hai vẫn duy trì cuộc sống gia đình kín tiếng, trong khi những màn tương tác hài hước của nam diễn viên về vợ thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Đặng Siêu xuất hiện tại hậu trường chương trình của đài truyền hình Bắc Kinh. Tại đây, nam diễn viên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với câu trả lời ngắn gọn khi được hỏi: "Không sợ vạn nhất, chỉ sợ điều gì?". Không cần suy nghĩ lâu, anh lập tức đáp: "Sợ vợ tôi".

Tuyên bố mới đây của Đặng Siêu về việc "sợ vợ" khiến nhiều khán giả thích thú. (Ảnh từ HK.on.cc)

Phản ứng nhanh chóng và hài hước của Đặng Siêu khiến những người có mặt tại hiện trường bật cười. Đoạn tương tác sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều khán giả cho rằng câu trả lời của Đặng Siêu không đơn thuần là một lời nói đùa. Thay vì né tránh câu hỏi hoặc tìm cách đưa ra đáp án khéo léo, anh thoải mái nhắc đến vợ trước đám đông. Một số ý kiến nhận xét nam diễn viên đang thể hiện tình cảm với Tôn Lệ theo cách hài hước, gần gũi, không cần những lời lẽ hoa mỹ.

Đáng chú ý, cách Đặng Siêu nhắc đến chuyện sợ vợ cũng khiến công chúng liên tưởng đến mối quan hệ lâu năm giữa anh và Tôn Lệ. Với nhiều khán giả, sự tôn trọng, nhường nhịn và khả năng giữ không khí gia đình vui vẻ là những yếu tố quan trọng giúp một cuộc hôn nhân bền vững. Bởi vậy, câu nói tưởng chừng đơn giản của nam diễn viên được đón nhận như một màn thể hiện tình cảm dành cho bạn đời.

Đặng Siêu và Tôn Lệ duy trì hôn nhân hạnh phúc suốt 16 năm qua. (Ảnh Sohu)

Đặng Siêu và Tôn Lệ chính thức kết hôn năm 2010. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi có hai con, một trai và một gái. Cả hai đều là những diễn viên có vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ, song không thường xuyên phô bày đời sống riêng tư trước công chúng.

Trong khi Tôn Lệ được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, Đặng Siêu gây ấn tượng với khả năng diễn xuất đa dạng và tính cách hài hước.

Ngoài đời, nam diễn viên nhiều lần khiến người hâm mộ bật cười bởi những màn trêu chọc vợ trên mạng xã hội. Sự đối lập giữa hình ảnh nghiêm túc của Tôn Lệ và tính cách có phần tinh nghịch của Đặng Siêu cũng trở thành nét đặc trưng trong cách công chúng nhìn nhận cặp đôi.

Sau 16 năm kết hôn, cả hai vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến gia đình. Thay vì liên tục thể hiện tình cảm bằng những tuyên bố lãng mạn, Đặng Siêu thường lựa chọn cách nói chuyện dí dỏm, đôi khi tự biến mình thành nhân vật gây cười để tạo không khí vui vẻ.