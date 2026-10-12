Không Thể Thay Thế của Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân gây tranh cãi

Theo Sohu Entertainment, kể từ khi lên sóng, Không Thể Thay Thế trở thành chủ đề bàn luận khi một bộ phận khán giả cho rằng các nhân vật trong phim không giống những người đang làm việc trong môi trường công sở, mà giống các phi tần tranh giành quyền lực. Nhận xét này phần lớn mang hàm ý chê bai, phản ánh sự thiếu thuyết phục trong cách xây dựng tình tiết của tác phẩm.

Không Thể Thay Thế khai thác lĩnh vực tư vấn. Nữ chính Từ Trì bước chân vào môi trường công sở với quyết tâm kiếm thật nhiều tiền và trở thành người không thể thay thế, xuất phát từ những biến cố trong gia đình. Trong khi đó, nam chính Diệp Tín Chi xuất hiện với vị trí quản lý cấp cao tại một doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu. Hai người ban đầu xây dựng mối quan hệ vừa là thầy trò, vừa là bạn bè, trước khi phát triển tình cảm.

Bộ phim Không Thể Thay Thế do Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân đóng chính vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi câu chuyện công sở bị nhận xét thiếu thực tế.

Trên thực tế, không ít người từng ví môi trường công sở như chốn đấu đá quyền lực. Tuy nhiên, những màn cạnh tranh trong Không Thể Thay Thế lại chưa được xây dựng trên nền tảng nghề nghiệp đủ thuyết phục, trong khi động cơ tranh giành của các nhân vật cũng đi chệch khỏi những quy luật thông thường. Vì vậy, bộ phim chưa tạo được nhiều sự đồng cảm hay khơi gợi thảo luận sôi nổi từ khán giả.

Một trong những tình tiết gây tranh cãi xuất hiện khi Từ Trì còn học đại học và tham gia cạnh tranh suất thực tập tại một công ty hàng tiêu dùng nhanh hàng đầu. Sau buổi phỏng vấn, danh sách ứng viên trúng tuyển được công bố bằng cách dán bảng thông báo, khiến nhiều khán giả nhận xét cách làm này lỗi thời.

Ở một phân cảnh khác, trước đông người, Từ Trì kể chi tiết về hoàn cảnh gia đình để giành được sự công nhận của Diệp Tín Chi. Cô tiết lộ cha ngoại tình, phản bội gia đình khiến mẹ uất ức rồi qua đời, còn bản thân cần kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn nhà cũ của bà ngoại. Cách nhân vật công khai chuyện riêng tư trong hoàn cảnh như vậy khiến người xem khó hiểu.

Triệu Kim Mạch trong vai Từ Trì.

Sau khi tốt nghiệp, Từ Trì, một sinh viên tốt nghiệp đại học không thuộc nhóm trường danh tiếng hàng đầu, được nhận vào công ty mơ ước. Năng lực của cô nhanh chóng vượt trội so với hàng loạt đồng nghiệp có bằng cấp cao hơn. Thậm chí, người hướng dẫn cô, vốn là nhân viên có thành tích tốt nhất nhóm, cũng phải nhờ đến sự chỉ dẫn của cô để nhận ra sai sót trong công việc.

Biên kịch hoàn toàn có thể xây dựng hình tượng nữ chính thông minh, chăm chỉ và có năng lực nổi bật. Tuy nhiên, việc trao cho nhân vật quá nhiều lợi thế một cách dễ dàng lại khiến quá trình trưởng thành của cô thiếu sức thuyết phục, khó tạo được sự yêu thích từ khán giả.

Trong khi đó, người hướng dẫn Từ Trì lại tìm cách chèn ép nhân viên mới vì lo sợ bị thay thế sau khi mang thai. Nhân vật này giao cho cô những công việc lặt vặt, thậm chí đưa cô đến những buổi tiệc xã giao thiếu tin cậy. Cách xây dựng nhân vật với ý đồ gây khó dễ quá rõ ràng khiến những xung đột nơi công sở trở nên nặng nề và thiếu tự nhiên.

Với những tình tiết như vậy, việc Không Thể Thay Thế bị nhận xét giống một bộ phim đấu đá hậu cung không phải điều khó hiểu. Dẫu vậy, cách đánh giá này cũng có thể mang ý nghĩa tích cực, bởi những mâu thuẫn gay gắt giữa các nhân vật phần nào tạo ra kịch tính và sức hút cho câu chuyện. Nếu chấp nhận những chi tiết xa rời thực tế, một bộ phận khán giả vẫn có thể tìm thấy sự hấp dẫn trong các màn đối đầu của phim.

Dù vậy, hiệu quả phát sóng của tác phẩm hiện chưa đạt kỳ vọng. Khi bộ phim đi đến giai đoạn cuối, tỷ lệ thị phần lượt xem trực tuyến theo thống kê của Yunhe cao nhất chỉ đạt 11,7%, thấp hơn đáng kể so với phim cổ trang Lan Hương Như Cố, tác phẩm dẫn đầu cùng thời điểm với thị phần vượt 40%.

Ngụy Đại Huân trong vai Diệp Tín Chi.

Điều đáng nói là Lan Hương Như Cố, một bộ phim tình cảm cổ trang, lại nhận được những nhận xét tích cực khi câu chuyện đấu đá trong gia tộc được ví như môi trường công sở hiện đại. Ở giai đoạn đầu phim, cuộc sống của nữ chính Hứa Lan Hương khi làm nha hoàn trong phủ họ Lâm được xây dựng với những quy tắc và cấp bậc rõ ràng.

Các nha hoàn trong phủ đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau tùy theo vị trí. Người hoàn thành tốt công việc có cơ hội được thăng cấp và nhận thưởng, trong khi người mắc sai lầm có thể bị chủ nhân trách phạt. Dù lấy bối cảnh cổ đại hư cấu, những chi tiết này vẫn tạo cảm giác chân thực, giúp khán giả hiểu được quy tắc vận hành trong gia tộc và không cảm thấy câu chuyện thiếu logic.

Nếu nhận xét môi trường công sở trong Không Thể Thay Thế giống chốn hậu cung chủ yếu mang ý chê bai, thì việc ví những màn đấu đá trong Lan Hương Như Cố với công sở hiện đại lại thiên về sự tán thưởng. Cách xây dựng tình tiết hợp lý đã mang đến cảm giác mới mẻ cho người xem, ngay cả khi câu chuyện diễn ra trong một thế giới cổ trang.

Thực tế, khán giả không đòi hỏi các tác phẩm điện ảnh và truyền hình phải tái hiện nguyên vẹn đời sống hiện thực. Điều họ mong muốn là những câu chuyện hư cấu vẫn có quy tắc hợp lý, diễn biến nhất quán và phản ánh được tâm lý con người một cách thuyết phục.

Đặc biệt với phim truyền hình lấy bối cảnh hiện đại, những xung đột được tạo ra một cách khiên cưỡng, xa rời thực tế dễ khiến nội dung trở nên rỗng tuếch và thiếu sức sống. Ngược lại, khi câu chuyện bám sát những quy luật đời thường, quá trình trưởng thành và thay đổi của nhân vật sẽ có cơ sở rõ ràng hơn, qua đó tạo được sự đồng cảm và thu hút khán giả.