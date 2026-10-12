Anh Tú Atus nhận tin vui ở tuổi 34

Ở tuổi 34, Anh Tú Atus có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật khi bộ phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo do anh đóng chính được Thái Lan mua bản quyền làm lại ngay trong ngày ra mắt. Tác phẩm do đạo diễn Đức Nguyễn thực hiện, có sự tham gia của DJ Mie, Ma Ran Đô cùng dàn diễn viên quen thuộc, khởi chiếu từ ngày 9/10/2026.

Thông tin chuyển thể được công bố trong buổi ra mắt phim, với sự góp mặt của đoàn làm phim và các nghệ sĩ đến từ Thái Lan, gồm Engfa Waraha, Luke Ishikawa và Mimi Ruethaiphat. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với dự án cũng như cơ hội đưa những câu chuyện do người Việt sáng tạo tiếp cận thị trường quốc tế.

Anh Tú Atus và DJ Mie kết hợp trong câu chuyện trinh thám pha hài hước của Án Mạng Xém Hoàn Hảo. Ảnh: ĐPCC

Theo công bố của giám đốc sản xuất Lương Trung Tín, đối tác Thái Lan đã mua bản quyền sở hữu trí tuệ của Án Mạng Xém Hoàn Hảo để phát triển phiên bản remake. Tuy nhiên, kịch bản và các thông tin cụ thể về quá trình sản xuất vẫn đang được hoàn thiện. Diễn viên Trịnh Tú Trung cũng đề cập khả năng Anh Tú Atus và DJ Mie có thể góp mặt trong phiên bản mới hoặc phần tiếp theo của phim.

Về phía DJ Mie, nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng và cho biết sẵn sàng tham gia nếu nhận được lời mời. Trong khi đó, sự xuất hiện của Engfa Waraha, Luke Ishikawa và Mimi Ruethaiphat tại buổi công chiếu tạo thêm sự chú ý cho kế hoạch chuyển thể. Các thông tin về vai diễn cụ thể của dàn nghệ sĩ Thái Lan cần chờ công bố chính thức từ ê-kíp.

Engfa Waraha, Luke Ishikawa và Mimi Ruethaiphat xuất hiện tại buổi ra mắt Án Mạng Xém Hoàn Hảo ở Việt Nam. Ảnh: ĐPCC

Trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, Anh Tú Atus đảm nhận vai thám tử tư tên Đại. Khác với hình ảnh bảnh bao thường thấy, nam diễn viên xuất hiện với bộ râu kẽm và vẻ ngoài có phần phong trần, phù hợp với một nhân vật thường xuyên rơi vào những tình huống trớ trêu. Đại chuyên nhận điều tra các vụ ngoại tình nhưng sự nghiệp không mấy suôn sẻ. Anh hoạt ngôn, có phần lém lỉnh và thường xử lý vấn đề theo cách khiến mọi chuyện càng trở nên rắc rối.

Câu chuyện bắt đầu khi Trinh, một TikToker chuyên sản xuất nội dung ngôn tình do DJ Mie thủ vai, thuê Đại theo dõi Khang (Ma Ran Đô) vì nghi ngờ bạn trai ngoại tình. Mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi Trinh tỉnh dậy tại phim trường, phát hiện thi thể Phương Yến (Vũ Ngọc Anh) và không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Đại tìm cách giúp thân chủ nhưng vô tình để lại dấu vân tay trên thi thể, khiến cả hai trở thành những nghi phạm đáng ngờ.

Từ đó, Đại và Trinh vừa tìm cách trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, vừa lần theo các manh mối để tìm ra hung thủ thực sự. Hành trình phá án được đan xen với những màn đối đáp hài hước, các cuộc tranh cãi và những bí mật phía sau môi trường showbiz.

Anh Tú Atus đảm nhận vai thám tử Đại trong phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo. Ảnh: ĐPCC

Vai Đại cho phép Anh Tú Atus khai thác thế mạnh hài hước, đồng thời có thêm cơ hội thể hiện ở những phân đoạn hành động. Nhân vật không chỉ gây cười bằng lời thoại và cách xử lý tình huống mà còn có những khoảng lặng liên quan đến gia đình, qua đó bộc lộ khía cạnh sâu sắc hơn. DJ Mie cũng có nhiều đất diễn khi Trinh liên tục chuyển đổi trạng thái tâm lý, từ lạc quan đến hoảng loạn trước những diễn biến khó lường.

Dù sở hữu ý tưởng kết hợp trinh thám với hài hước, Án Mạng Xém Hoàn Hảo vẫn có những hạn chế trong cách phát triển kịch bản. Một số tình huống được triển khai khiên cưỡng, động cơ hành động của nhân vật chưa được lý giải đầy đủ, khiến tính logic của hành trình phá án đôi lúc thiếu thuyết phục. Với một tác phẩm đặt trọng tâm vào bí ẩn và việc tìm kiếm hung thủ, những chi tiết chưa chặt chẽ có thể ảnh hưởng đến sức nặng của các nút thắt.

Dẫu vậy, việc được đối tác Thái Lan mua bản quyền ngay thời điểm ra mắt vẫn là tín hiệu đáng chú ý đối với bộ phim. Thành công của một thương vụ chuyển thể không chỉ nằm ở khả năng đưa tác phẩm đến thị trường mới mà còn phụ thuộc vào cách câu chuyện được phát triển để phù hợp với khán giả bản địa. Với Anh Tú Atus, tin vui từ Án Mạng Xém Hoàn Hảo mở thêm một điểm nhấn trong sự nghiệp, trong bối cảnh các dự án điện ảnh Việt ngày càng tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.