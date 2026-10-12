4 phim Hàn Quốc lên sóng Netlfix tháng 10/2026

Tháng 10/2026, khán giả yêu thích phim Hàn có thêm nhiều lựa chọn khi loạt tác phẩm mới lần lượt ra mắt trên Netflix. Các dự án trải dài từ hài hước, lãng mạn, y khoa đến cổ trang, chính kịch và kinh dị, với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Kim Young Kwang, Chae Soo Bin, Kim Ji Won, Kim Yoo Jung hay Park Jin Young. Đáng chú ý, ba bộ phim sẽ lần lượt lên sóng ngay trong những ngày đầu tháng, trong khi tác phẩm còn lại được ấn định vào cuối tháng.

1. Take Charge of My Heart - 09/10

Mở đầu danh sách là Take Charge of My Heart, bộ phim rom-com có sự tham gia của Kim Young Kwang và Chae Soo Bin, dự kiến phát hành trên Netflix từ ngày 9/10 với 10 tập. Phim xoay quanh một thiếu gia tài phiệt thế hệ thứ ba phải sống nhờ trái tim nhân tạo. Khi nguồn pin cung cấp năng lượng cho trái tim ngày càng cạn kiệt, anh đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục duy trì cuộc sống bình thường. Bước ngoặt xuất hiện khi anh gặp một nữ biên kịch sở hữu dòng điện đặc biệt trong cơ thể, có khả năng sạc năng lượng cho trái tim nhân tạo của anh. Từ tình huống có phần khác thường này, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính dần phát triển, tạo nên câu chuyện tình cảm pha màu sắc hài hước và giả tưởng.

2. Doctor X: Age of the White Mafia - 09/10

Cũng lên sóng từ ngày 9/10, Doctor X: Age of the White Mafia đánh dấu màn trở lại của Kim Ji Won trong một dự án thuộc thể loại y khoa. Bộ phim được làm lại từ loạt phim Doctor X của Nhật Bản, xoay quanh Gye Su Jeong, nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng do Kim Ji Won thủ vai. Khác với hình ảnh những bác sĩ thường bị giới hạn bởi các quy tắc trong môi trường bệnh viện, Su Jeong được xây dựng là người thẳng thắn, độc lập và sẵn sàng đối đầu với những nguyên tắc mà cô cho là vô lý. Bên cạnh hành trình cứu chữa bệnh nhân, phim khai thác cuộc đấu tranh của nữ bác sĩ trước những vấn đề liên quan đến quyền lực, lợi ích và những mặt tối trong hệ thống y tế. Lee Jung Eun cũng góp mặt trong dàn diễn viên chính của tác phẩm.

3. 100 Days of Deception - 10/10

Sau hai dự án hiện đại, 100 Days of Deception chuyển sang màu sắc cổ trang, chính kịch và chính trị khi phát hành trên Netflix từ ngày 10/10. Phim lấy bối cảnh những năm 1930, thời kỳ bán đảo Triều Tiên nằm dưới sự đô hộ của Nhật Bản. Nhân vật trung tâm là Lee Ga Kyeong do Kim Yoo Jung thủ vai, một nữ đạo chích tài giỏi được giao nhiệm vụ thâm nhập vào phủ Tổng đốc Nhật Bản để thực hiện công việc bí mật cho lực lượng kháng chiến. Trong quá trình này, cô gặp Kim Tae Woong, một phiên dịch viên người Hàn sinh ra tại Joseon nhưng được một người Nhật nhận nuôi, do Park Jin Young đảm nhận. Mối quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp khi cả hai đều mang trong mình những bí mật và mục đích riêng. Vì vậy, câu chuyện tình cảm trong phim được đặt giữa những xung đột về lòng trung thành, thân phận và hoàn cảnh lịch sử.

4. Dead-End Job - 30/10

Khép lại danh sách là Dead-End Job, dự án mang màu sắc kinh dị và kỳ ảo, dự kiến lên sóng ngày 30/10. Phim quy tụ Lee Jae Wook, Go Min Si, Kim Min Ha, Lee Hee Jun và Yoom Kyung Ho. Nội dung xoay quanh một chàng trai đang chìm trong nợ nần và tìm kiếm một công việc có thể giúp anh nhanh chóng cải thiện tình hình tài chính. Cơ hội xuất hiện khi anh nhận được một công việc làm thêm với mức lương cao gấp 50 lần mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, những công việc tưởng như quá tốt để bỏ qua lại kéo anh vào chuỗi hiện tượng siêu nhiên đáng sợ. Với cách kết hợp giữa yếu tố đời sống và kinh dị, Dead-End Job tạo điểm khác biệt so với ba tác phẩm còn lại trong danh sách, đồng thời khép lại loạt phim Hàn đáng chú ý trên Netflix trong tháng 10.

Với lịch phát hành trải dài từ đầu đến cuối tháng, loạt phim trên mang đến những màu sắc khá khác biệt cho danh sách phim Hàn Quốc trên Netflix. Sự đa dạng về thể loại cũng giúp tháng 10 trở thành thời điểm đáng chú ý với khán giả đang tìm kiếm những bộ phim Hàn mới để theo dõi.