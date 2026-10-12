Ngỡ ngàng nhan sắc Hoa hậu Mai Phương sau nhiều năm vắng bóng showbiz

Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương thu hút sự quan tâm khi xuất hiện tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng tối 10/10. Đây là lần hiếm hoi người đẹp trở lại các hoạt động giải trí sau nhiều năm sống kín tiếng, tập trung cho công việc và gia đình.

Ở tuổi 41, Mai Phương vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, đằm thắm. Người đẹp bày tỏ niềm vui và tự hào khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu được tổ chức tại quê hương Hải Phòng. Sự xuất hiện của cô cũng thu hút sự chú ý của khán giả và người hâm mộ sắc đẹp.

Đăng quang năm 2002 khi mới 17 tuổi, Mai Phương khi đó là học sinh chuyên Lý Trường THPT chuyên Trần Phú. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng thành tích học tập nổi bật, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được công chúng quan tâm. Cùng năm, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới và lọt top 20 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Mai Phương du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton, Anh. Cô kết hôn năm 2008, có hai con trai và dần rút khỏi showbiz. Những năm qua, người đẹp công tác tại Cục Hải quan Hải Phòng, thỉnh thoảng tham gia các sự kiện phù hợp.

Mai Phương hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chia sẻ về nhan sắc hiện đại, Mai Phương cho rằng tiêu chuẩn vẻ đẹp ngày nay ngày càng đa dạng, không chỉ giới hạn ở nét dịu dàng, nữ tính mà còn tôn vinh vẻ khỏe khoắn, năng động. Cô mong các thí sinh mang đến nhiều màu sắc riêng, góp phần làm phong phú hình ảnh hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Mai Phương và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Đối với các thí sinh năm nay, Mai Phương nhắn nhủ hãy thể hiện con người thật, giữ sự chân thành trong ứng xử và phát huy những giá trị tích lũy từ học tập, cuộc sống. Theo cô, vẻ đẹp tự nhiên và sự chân thành chính là những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng của mỗi người.

Năm 2002, Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985, quê Hải Phòng giành vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Về đời tư năm 2008, Mai Phương kết hôn với bạn trai lâu năm làm trong ngành công an. Cô lần lượt đón hai con trai vào năm 2009 và 2012, dành thời gian vun vén gia đình bên cạnh công việc. Thỉnh thoảng, người đẹp nhận lời dự sự kiện của đồng nghiệp thân thiết hoặc tham gia hoạt động giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa quê hương.