Phim 'Trại buôn người' vượt doanh thu 400 tỷ đồng

Thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần (từ ngày 9 đến 11-10), Trại buôn người (đạo diễn Toni Dương Bảo Anh) đạt doanh thu gần 60 tỷ đồng với 631.259 vé bán ra cùng số suất chiếu cao kỷ lục - 13.865 suất.

Tính đến 8 giờ sáng 12-10, phim đạt doanh thu hơn 408 tỷ đồng, hiện đang xếp vị trí số 2 trong danh sách những phim có doanh thu cao nhất năm 2026 (chỉ xếp sau phim Thỏ ơi!!, 450 tỷ đồng).

Trại buôn người hiện vẫn đang đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng doanh thu theo ngày, với doanh thu hiện đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Sức nóng của Trại buôn người khiến cục diện phòng vé cuối tuần qua không có nhiều thay đổi. Sau tuần đầu ra mắt, Án mạng xém hoàn hảo (đạo diễn Đức Nguyễn) đạt tổng doanh thu hơn 7 tỷ đồng.

Bám sát vị trí trong top 3 là bộ phim kinh dị ngoại nhập Người mẹ khác với doanh thu gần 6,3 tỷ đồng.

"Án mạng xém hoàn hảo" mở màn không như kỳ vọng. Ảnh: ĐPCC

Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt là phim hoạt hình Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà và phim hành động - viễn tưởng Avengers: Hồi kết với doanh thu 3 ngày cuối tuần lần lượt đạt gần 1,3 tỷ đồng và hơn 950 triệu đồng.

Tuần này, phòng vé Việt sẽ chào đón hàng loạt tác phẩm mới ra rạp, trong đó có phim tài liệu Always Lalisa, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh, Cá voi nuốt chửng, Verity: Bí mật bị chôn vùi, Ngọn đồi hoa hồng anh, Phim Street Fighter, Digger.