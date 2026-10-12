Dàn sao Anh Hùng Xạ Điêu sau 23 năm

Năm 2003, Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản truyền hình với sự tham gia của Lý Á Bằng, Châu Tấn, Châu Kiệt và Tưởng Cần Cần từng để lại dấu ấn trong lòng khán giả yêu phim võ hiệp Kim Dung. Sau 23 năm, những gương mặt từng gắn với Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Khang hay Mục Niệm Từ đều đã bước sang một chặng đường khác. Người tiếp tục khẳng định vị thế trên màn ảnh, người chuyển hướng kinh doanh, người lại chọn cuộc sống kín tiếng hơn.

Châu Tấn: Hoàng Dung năm nào sao hạng A Hoa ngữ

Châu Tấn trong vai Hoàng Dung, khi ấy cô nàng mới 27 tuổi.

Khi đóng Hoàng Dung, Châu Tấn với lối diễn linh hoạt, ánh mắt giàu biểu cảm và nét tinh nghịch riêng, cô đã mang đến một Hoàng Dung có cá tính khác biệt. Sau bộ phim, sự nghiệp của nữ diễn viên tiếp tục thăng hoa qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trong đó có Họa Bì và Hậu Cung Như Ý Truyện.

Ở tuổi 51, Châu Tấn vẫn là một trong những gương mặt được chú ý của điện ảnh Trung Quốc. Thay vì chỉ dựa vào hào quang của những vai diễn cũ, cô tiếp tục tìm kiếm các dự án mới, duy trì sức hút bằng khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật.

Lý Á Bằng: Rời xa màn ảnh, cuộc sống nhiều ngã rẽ

Lý Á Bằng khoảng 31 tuổi khi đảm nhận Quách Tĩnh.

Vai diễn chàng đại hiệp chân thành, trọng nghĩa khí Quách Tĩnh giúp anh ghi dấu ấn với đông đảo khán giả sau thành công từ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tuy nhiên, sự nghiệp của Lý Á Bằng về sau không đi theo con đường diễn xuất liên tục. Anh chuyển sang kinh doanh và các hoạt động thiện nguyện, trong đó có quỹ hỗ trợ trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng được thành lập cùng Vương Phi.

Đời tư của nam diễn viên cũng trải qua nhiều thay đổi. Sau cuộc hôn nhân với Vương Phi, anh kết hôn với Hải Hà Kim Hỷ năm 2022. Đến tháng 10/2025, hai người xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn và cùng nuôi dạy con gái.

Ở tuổi 55, Lý Á Bằng vẫn được công chúng quan tâm, nhưng hình ảnh hiện tại của anh gắn với những câu chuyện kinh doanh, gia đình và thiện nguyện nhiều hơn là các vai diễn võ hiệp.

Châu Kiệt: Dương Khang dành thời gian cho cuộc sống

Năm 2003, Châu Kiệt khoảng 32 tuổi khi vào vai Dương Khang, nhân vật có thân phận phức tạp và nhiều lựa chọn gây tranh cãi.

Trước đó, anh đã nổi tiếng với vai Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách và Bao Chửng thời trẻ trong Thiếu Niên Bao Thanh Thiên.

Sau giai đoạn nổi tiếng, Châu Kiệt dần rút khỏi guồng quay phim ảnh, chuyển hướng sang kinh doanh nông nghiệp và trồng lúa hữu cơ. Tuy nhiên, anh không hoàn toàn từ bỏ nghệ thuật. Năm 2025, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai hoàng đế Quang Tự trong vở kịch Bắc Kinh Pháp Nguyên Tự, tác phẩm đã đồng hành cùng anh suốt 10 năm.

Ở tuổi 56, Châu Kiệt lựa chọn cuộc sống ít ồn ào hơn, dành thời gian cho sức khỏe, du lịch và những sở thích cá nhân. Hành trình của anh cho thấy một nghệ sĩ từng nổi tiếng trên màn ảnh vẫn có thể tìm thấy niềm vui ở những lĩnh vực khác mà không cần duy trì tần suất xuất hiện dày đặc.

Tưởng Cần Cần: Mục Niệm Từ vẫn duy trì hoạt động

Khoảng 27 tuổi khi đóng Mục Niệm Từ, Tưởng Cần Cần gây ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ điển cùng nét dịu dàng nhưng kiên cường của nhân vật.

Sau Anh Hùng Xạ Điêu, cô tiếp tục hoạt động ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, xây dựng sự nghiệp bằng những vai diễn có chiều sâu thay vì chỉ dựa vào nhan sắc.

Năm 2024, Tưởng Cần Cần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á với phim Thảo Mộc Nhân Gian. Đến năm 2025, cô tiếp tục được chú ý tại các giải thưởng điện ảnh Trung Quốc nhờ vai diễn trong Tiểu Tiểu Đích Ngã. Đây là những dấu mốc cho thấy năng lực diễn xuất của nữ nghệ sĩ vẫn được ghi nhận sau nhiều năm.

Ở tuổi 51, Tưởng Cần Cần duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời có cuộc sống gia đình tương đối kín tiếng bên chồng là diễn viên Trần Kiến Bân. Từ Mục Niệm Từ đến những vai diễn trưởng thành hơn, cô cho thấy sự nghiệp không nhất thiết phải luôn ồn ào mới có thể tiến xa.

Sau hơn hai thập kỷ, điều khiến khán giả nhớ đến bộ phim không chỉ là những nhân vật kinh điển của Kim Dung, mà còn là hành trình trưởng thành của các diễn viên. Hào quang năm xưa có thể thay đổi, nhưng dấu ấn của một vai diễn thành công vẫn đủ sức đưa tên tuổi nghệ sĩ trở lại trong ký ức công chúng.