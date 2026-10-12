Vương Bình bất ngờ xuống xe giao lưu cùng người hâm mộ sau đêm diễn

Vương Bình khuấy động sân khấu với những giai điệu quen thuộc. Ảnh: BTC

Là một trong những khách mời được mong chờ tại đêm gala chào đón tân sinh viên K71, Vương Bình thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Từ giữa trưa, bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại trường, kiên nhẫn chờ đợi để có được vị trí gần sân khấu, mong được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần nhất.

Khoảng 20h30, Vương Bình xuất hiện trong tiếng reo hò của khán giả. Nam ca sĩ mang đến bốn ca khúc Thành phố phía Đông, Thanh Tân, Thành Thân và Có hẹn với thanh xuân.

Những giai điệu quen thuộc nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên và cộng đồng người hâm mộ, tạo nên bầu không khí trẻ trung, sôi động.

Vương Bình, tên thật là Ngô Nguyên Bình, sinh năm 1996, quê Bến Tre, từng là thành viên nhóm nhạc MONSTAR với nghệ danh Zino. Sau khi hoạt động solo, nam ca sĩ tiếp tục được khán giả chú ý qua các chương trình Anh trai say hi mùa 2 và Tinh Hà Say Hi.

Đặc biệt, ca khúc Thanh Tân đã tạo sức hút với khán giả trẻ trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Trước đêm diễn tại Hà Nội, Vương Bình cũng vừa biểu diễn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở TP.HCM vào ngày 19.9.

Đông đảo người hâm mộ có mặt từ trưa, kiên nhẫn chờ đợi để giành vị trí gần sân khấu và cổ vũ Vương Bình. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại diễn ra sau khi chương trình kết thúc.

Khi Vương Bình rời sân khấu, đông đảo người hâm mộ tiếp tục tập trung với mong muốn được gặp gỡ, trò chuyện. Trước lượng người hâm mộ tập trung quá đông, ê-kíp đã hỗ trợ nam ca sĩ di chuyển ra xe để bảo đảm an toàn.

Tưởng chừng cuộc gặp gỡ đã khép lại nhưng khi xe ra đến khu vực cổng trường, nhìn thấy cộng đồng người hâm mộ Voi Con vẫn đang háo hức chờ đợi, Vương Bình bất ngờ chủ động xuống xe giao lưu.

Trước sự hào hứng của người hâm mộ, nam ca sĩ vui vẻ trò chuyện, liên tục nở nụ cười và thực hiện một vài động tác nhảy. Khoảnh khắc giao lưu ngẫu hứng khiến nhiều bạn trẻ thích thú, nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại.

Vương Bình tươi cười khi được ê-kíp hỗ trợ di chuyển. Ảnh: BTC

Sự xuất hiện của Vương Bình còn thu hút sự chú ý của một số người qua đường trên phố Nguyễn Trãi. Khu vực cổng trường trở nên nhộn nhịp khi nhiều người hâm mộ hào hứng ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ thần tượng. Trước khi lên xe rời đi, nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi tới những người đang lưu thông trên đường.

Cuộc giao lưu tuy ngắn ngủi nhưng để lại nhiều cảm xúc với những người hâm mộ đã chờ đợi nam ca sĩ suốt nhiều giờ. Sự gần gũi, thân thiện ấy cũng góp phần gắn kết Vương Bình với cộng đồng Voi Con tại Hà Nội, trước thềm fan meeting Tiệc Thành Thân dự kiến diễn ra vào ngày 21.11 tới.