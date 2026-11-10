Phía sau những bước chạy

Vạch đích của mỗi người

Hoàng Nguyên Thanh giơ cao dải băng về đích, chiếc áo thi đấu thấm ướt. Khoảnh khắc được Ban tổ chức ghi lại ngày 8.11 tại Hà Nội đánh dấu chức vô địch marathon nam của anh ở Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026.

Trong cùng ngày, các vận động viên tranh tài ở bốn cự ly: 42,195km, 21,0975km, 10km và 5km.

Hoàng Nguyên Thanh tại Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026, ngày 8.11.2026

Nhà vô địch xứng đáng nhận sự ngưỡng mộ. Thể thao cần những người đi xa hơn, nhanh hơn để mở rộng giới hạn và khơi dậy khát vọng.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn về người đứng đầu, chúng ta dễ bỏ qua phần đời sống rộng lớn mà thể thao có thể chạm tới. Với người chạy phong trào, lựa chọn cự ly phù hợp, thu xếp thời gian tập luyện rồi có mặt ở vạch xuất phát đã là cả quá trình tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Bốn cự ly vì thế có ý nghĩa vượt ra ngoài việc chia nội dung thi đấu. Chúng tạo ra những lựa chọn, giúp người tham gia không phải bước vào cuộc chơi bằng cùng thước đo với vận động viên chuyên nghiệp. Tôn trọng khác biệt ấy là điều cần thiết để tinh thần thi đấu không biến thành áp lực phải chứng minh bản thân bằng quãng đường dài nhất.

Ở đây có sự gặp nhau giữa hai công việc: người dân chủ động rèn luyện, còn người tổ chức tạo điều kiện để sự chủ động ấy có chỗ thực hành. Không ai có thể chạy thay ai. Nhưng để nhiều người cùng chạy, cần nhiều hơn sự quyết tâm của từng người.

Người chạy cần gì ngoài lời cổ vũ?

Theo thông tin của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, giải huy động 180 nhân sự y tế, trong đó có 90 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các chuyên khoa cấp cứu, hồi sức, tim mạch, chấn thương từ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trên tuyến chạy có 21 trạm y tế cố định, lưu động cùng 10 xe cứu thương; các đơn vị chuyên môn chuẩn bị 10 giường bệnh dự phòng.

Những con số ấy nói về sự chuẩn bị. Giá trị của sự chuẩn bị nằm ở chỗ người tổ chức đã dành nguồn lực cho cả những tình huống không ai mong xảy ra. Trong khi thành tích hiện lên trên bảng kết quả, công việc dự phòng thường ít được chú ý hơn; song người đăng ký tham gia có quyền trông đợi vào chính phần việc âm thầm ấy.

Bởi vậy, sự chuyên nghiệp của giải chạy cần được hiểu từ những cam kết cụ thể với người chạy. Danh tiếng, quy mô hay hình ảnh quảng bá sẽ có sức thuyết phục hơn khi đi cùng chất lượng phục vụ. Người tham gia bỏ tiền mua suất chạy, dành thời gian chuẩn bị, mang sức lực của mình vào sự kiện. Đáp lại sự tin cậy đó là trách nhiệm của bên tổ chức, không thể chỉ là lời động viên vượt qua giới hạn.

Đáng chú ý, chương trình “Thắp sáng đường chạy” tại giải đã bố trí lực lượng dẫn đường hỗ trợ vận động viên khiếm thị.

Chi tiết này làm rõ thêm ý nghĩa của việc mở rộng cơ hội tham gia thể thao. Lời mời có thể dành cho tất cả, nhưng điều kiện để nhận lời lại khác nhau. Khi nhu cầu dẫn đường được đáp ứng, vận động viên khiếm thị có thêm điều kiện thực hiện lựa chọn của mình. Họ là người thi đấu, tự bỏ sức, tự theo đuổi mục tiêu; sự hỗ trợ giúp tháo gỡ trở ngại để năng lực ấy được thể hiện.

Người dẫn đường cũng tham gia tạo nên giá trị của cuộc chạy bằng công sức cụ thể. Chính ở những việc như vậy, cộng đồng thể thao hình thành: có người thi đấu, có người hỗ trợ, và sự có mặt của người này giúp người khác có thể tham gia trọn vẹn hơn. Tinh thần đồng hành có nội dung rõ ràng, có người thực hiện và có nhu cầu được đáp ứng.

Từ sự kiện đến chất lượng phục vụ

Nhìn từ kinh tế thể thao, đây là hướng phát triển đáng coi trọng. Sức hấp dẫn của giải đấu có thể tạo ra nhu cầu sử dụng dịch vụ, nhưng khả năng giữ người tham gia gắn bó còn phụ thuộc vào việc nhu cầu ấy được phục vụ đến đâu. Chất lượng tổ chức là phần giá trị người dân thực sự nhận được, cũng là cơ sở để đơn vị tổ chức xây dựng uy tín lâu dài.

Nếu cạnh tranh giữa các giải chạy thúc đẩy sự đầu tư vào chuyên môn, chăm sóc người tham gia và khả năng tiếp cận, người dân sẽ có thêm lựa chọn tốt. Ngược lại, khi thành công chủ yếu được đo bằng số người đăng ký, những nhu cầu ít nổi bật rất dễ bị bỏ qua. Người cần hỗ trợ đặc thù có thể không tạo nên con số lớn, nhưng cách phục vụ họ cho thấy mức độ chu đáo của cả sự kiện.

Câu chuyện ấy cũng đặt ra yêu cầu đối với thể thao ở cơ sở. Trao đổi trên VietnamPlus ngày 8.11, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thể thao Giải trí thành phố Hà Nội, nhấn mạnh vai trò của người hướng dẫn, nội dung phù hợp và cơ chế tổ chức ổn định; hoạt động cộng đồng khó duy trì lâu dài nếu chỉ dựa vào từng đợt phát động hoặc sự nhiệt tình của vài cá nhân.

Từ đó, đóng góp của ngành, địa phương và các tổ chức thể thao cần được nhìn nhận qua những điều kiện người dân có thể sử dụng: tìm được nơi tập phù hợp, tiếp cận người có chuyên môn, biết tìm sự hỗ trợ ở đâu khi cần. Nhiệt tình của cộng đồng rất đáng quý; có cơ chế và chuyên môn nâng đỡ, sự nhiệt tình ấy mới bớt phụ thuộc vào sức riêng của từng người.

Hoàng Nguyên Thanh có ngôi vô địch của mình. Những người chạy khác có mục tiêu của họ. Khi thể thao biết trân trọng cả thành tích dẫn đầu lẫn nỗ lực tham gia, vạch đích sẽ có ý nghĩa với nhiều người hơn. Và phía sau mỗi bước chạy vẫn cần những người làm việc đến nơi đến chốn, để niềm hào hứng của người dân có đủ điều kiện trở thành hành động.