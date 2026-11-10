HLV Kim Sang-sik quyết tâm thắng 2 trận cuối năm, đặt niềm tin vào Đình Bắc

Chiều 10/11, tại buổi họp báo trước thềm giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ về quá trình chuẩn bị, tình hình lực lượng và mục tiêu của đội tuyển Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, toàn đội quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong hai trận đấu cuối cùng của năm.

“Hai trận đấu sắp tới với Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz là những trận cuối cùng của đội tuyển trong năm nay. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, hướng tới hai chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng phải giải quyết bài toán nhân sự. Lịch thi đấu dày đặc ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển trong thời gian qua khiến một số cầu thủ gặp vấn đề về thể lực, chấn thương hoặc quá tải. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lựa chọn lực lượng của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được triệu tập dù vừa trải qua giai đoạn thi đấu với cường độ cao. HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tinh thần và ý chí thi đấu của chân sút này, đồng thời tin tưởng anh có thể đáp ứng những yêu cầu chuyên môn mà ban huấn luyện đề ra.

Đợt tập trung lần này cũng chứng kiến sự xuất hiện của một số gương mặt mới, trong đó có Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải. HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã gửi lời chúc mừng hai cầu thủ sau những màn trình diễn tích cực trong màu áo câu lạc bộ.

Ban huấn luyện sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương án kết hợp phù hợp để các nhân tố mới hòa nhập, tăng cường sự gắn kết và phát huy khả năng trong môi trường đội tuyển quốc gia.

Liên quan đến việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh thời gian tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đây là thông tin đáng tiếc đối với đội tuyển và người hâm mộ. Dù vậy, ông cho rằng toàn đội cần thích nghi với những thay đổi, không để điều này ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.

“Chúng tôi phải chấp nhận điều đó và hiện tại chỉ tập trung vào hai trận đấu cuối cùng trong năm nay”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Cùng tham dự buổi họp báo, trung vệ Nguyễn Thành Chung lần đầu chia sẻ về trách nhiệm khi được trao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 khẳng định đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cho biết bản thân sẵn sàng hỗ trợ những đồng đội trẻ trong đợt tập trung lần này.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung được trao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

“Đội tuyển có thêm những cầu thủ mới và rất trẻ. Tôi tin đây sẽ là một đợt thử nghiệm tốt cho các bạn cũng như toàn đội. Với vai trò của mình, tôi sẽ cố gắng dìu dắt, hỗ trợ các cầu thủ mới, cùng Ban huấn luyện hoàn thiện đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn”, Thành Chung chia sẻ.

Đánh giá về những nhân tố mới, đội trưởng tuyển Việt Nam dành lời khen cho tinh thần tập luyện và khát khao thể hiện của các cầu thủ trẻ. Anh cho rằng sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới cũng phản ánh những chuyển biến tích cực về chất lượng chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu tại các câu lạc bộ trong nước.

“Qua những buổi tập, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của các bạn, từ ánh mắt đến từng bước chạy trên sân. Được tập trung lên đội tuyển là niềm vinh dự và các bạn đều đang thể hiện sự quyết tâm của mình”, Thành Chung nhận xét.

Dù đội hình có những thay đổi so với các đợt tập trung trước, trung vệ sinh năm 1997 khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn là hướng tới chiến thắng trong từng trận đấu.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là lần đầu tiên sau hơn 7 tháng, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở lại sân đấu từng chứng kiến chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.