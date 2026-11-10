Khát vọng vươn cao của Thể thao Hà Nội

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Kickboxing là một trong những môn thi đấu có tính cạnh tranh cao, quy tụ nhiều võ sĩ xuất sắc trên cả nước. Với lực lượng có chiều sâu, trong đó có những gương mặt giàu kinh nghiệm và từng khẳng định được năng lực ở các đấu trường lớn, Kickboxing Hà Nội đang hướng tới mục tiêu giành 2 Huy chương vàng tại kỳ đại hội năm nay.