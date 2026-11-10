Sinh viên Trường Đại học TDTT TP.HCM giành HCV bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đây là thành tích đáng tự hào, không chỉ đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp thi đấu của Nguyễn Văn Nam mà còn góp phần khẳng định chất lượng đào tạo, huấn luyện thể thao của nhà trường.

Nguyễn Văn Nam giành HCV đôi nam nữ bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Để bước lên bục cao nhất tại đấu trường thể thao cấp quốc gia, VĐV phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ, không ngừng hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu.

Đặc biệt, ở nội dung đôi nam nữ, sự phối hợp ăn ý, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tư duy chiến thuật là những yếu tố quan trọng quyết định thành công.

Tấm HCV là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Nguyễn Văn Nam trong quá trình học tập, rèn luyện và thi đấu.

Đồng thời, thành tích này cũng tạo thêm động lực cho sinh viên nhà trường tiếp tục theo đuổi đam mê, phấn đấu chinh phục những cột mốc mới trong thể thao thành tích cao.

Thành công của Nguyễn Văn Nam tiếp tục cho thấy vai trò của Trường Đại học TDTT TP.HCM trong công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng tài năng thể thao.

Với định hướng kết hợp giữa kiến thức lý thuyết, thực hành chuyên môn và thi đấu thực tiễn, nhà trường tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản thân tại các giải đấu lớn.

Đáng chú ý, việc sinh viên trực tiếp thi đấu và giành thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc là minh chứng cho hiệu quả đào tạo, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện và khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ.