Xạ thủ Công an nhân dân giành suất dự Olympic 2028

Ngày 10/11, tại Giải vô địch Bắn súng thế giới 2026 diễn ra ở Doha (Qatar), ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung giành Huy chương Đồng nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ với tổng thành tích 1.745 điểm.

Thu Vinh và Thuỳ Trang từng giành Huy chương Đồng tại ASIAD 20

Ở vòng loại cá nhân, Trịnh Thu Vinh đạt 585 điểm, xếp thứ 7; Nguyễn Thùy Dung đạt 583 điểm, xếp thứ 16; Nguyễn Thùy Trang đạt 577 điểm, xếp thứ 29.

Với tổng thành tích 1.745 điểm, đội tuyển Việt Nam xếp thứ ba, giành Huy chương Đồng. Đội tuyển Ấn Độ giành Huy chương Vàng với 1.761 điểm, Hàn Quốc xếp thứ hai với 1.748 điểm. Trung Quốc đứng thứ tư với 1.741 điểm.

Bên cạnh thành tích đồng đội, Trịnh Thu Vinh còn giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân sau khi xếp thứ 7 vòng loại.

Đáng chú ý, thành tích tại giải đấu giúp Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành suất tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Trịnh Thu Vinh (giữa) trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang là hai xạ thủ thuộc Bắn súng Công an nhân dân. Thành tích tại giải đấu tiếp tục ghi dấu đóng góp của các xạ thủ CAND trong đội tuyển bắn súng Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giải vô địch Bắn súng thế giới 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 14/11 tại Doha (Qatar), với sự tham gia của các xạ thủ ở nhiều nội dung súng ngắn và súng trường.