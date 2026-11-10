Vovinam TP.HCM trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Theo Ban tổ chức, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, từ kiểm tra hồ sơ đăng ký của các VĐV đến cơ sở vật chất, thảm đấu và hệ thống ánh sáng tại nhà thi đấu.

Giải năm nay quy tụ 400 VĐV đến từ 24 đơn vị, tranh tài ở 26 bộ huy chương. Ảnh: Hoàng Giang

Ông Ngô Bá Huy, Phụ trách bộ môn Vovinam (Cục TDTT Việt Nam), Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, cho rằng Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo và huấn luyện của các địa phương sau chu kỳ 4 năm.

Tại Đại hội năm nay, 26 bộ huy chương được trao ở 26 nội dung, gồm 14 nội dung đối kháng và 12 nội dung biểu diễn quyền. Trong đó, đối kháng có 8 hạng cân nam, từ trên 45kg đến 90kg và 6 hạng cân nữ, từ trên 45kg đến 75kg. Các nội dung biểu diễn cũng đa dạng, kết hợp những bài quyền cá nhân, song luyện và đa luyện vũ khí.

Cuộc đua thành tích được dự báo hấp dẫn khi TP.HCM phải cạnh tranh với những đơn vị có truyền thống và lực lượng mạnh như Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hà Nội và Quân đội.

Với lợi thế sân nhà, vovinam TP.HCM đang hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn. Ảnh: Hoàng Giang

Giải đấu còn có sự góp mặt của nhiều võ sĩ đáng chú ý như: Nguyễn Thanh Liêm, Mai Ngọc Tú Lan, Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Diễm My, Đỗ Đình Quốc, Nguyễn Đạt Huy Long, Trần Thanh Đô, Nguyễn Tứ Cường...

Với lợi thế sân nhà và lực lượng đồng đều, vovinam TP.HCM được kỳ vọng tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu, nhưng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều địa phương.

Việc bảo vệ ngôi đầu không chỉ là mục tiêu thành tích mà còn là nhiệm vụ khẳng định vị thế của đơn vị chủ nhà. Trong khi đó, sự cạnh tranh từ các địa phương sẽ tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu, đồng thời là thước đo quan trọng về chất lượng và chiều sâu lực lượng vovinam cả nước.