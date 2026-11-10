Đà Nẵng: Xuyên đêm khắc phục sự cố cây xanh ngã đổ do mưa lớn kèm gió mạnh

Cây xanh ngã đổ trên trên đường Lê Quý Đôn (phường Hòa Cường) do mưa lớn trong tối 9/11. (Ảnh: AN VINH)

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào lúc 0 giờ ngày 10/11, trong điều kiện thời tiết phức tạp với mưa lớn và gió giật mạnh, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương tiện chuyên dụng, cưa cắt và dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ ra ngoài đường.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh tối 9/11 đã ghi nhận tình trạng nhiều cây xanh bị quật ngã ra phần đường xe chạy; trong đó, có vị trí cây bật gốc đổ đè lên ô-tô của người dân đang đậu đỗ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một vị trí cây xanh bị gãy đổ trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh trong tối 9/11. (Ảnh: AN VINH)

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và túc trực xuyên đêm, các điểm sự cố trên đường Nguyễn Văn Linh đã được xử lý kịp thời, nhanh chóng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông thông suốt.

Cũng trong tối 9/11, trên các nền tảng mạng xã hội, người dân tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng đã đăng tải nhiều hình ảnh, video phản ánh tình trạng cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến đường do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Một vị trí cây xanh ngã đổ trên đường Hoàng Thị Loan do mưa gió được các lực lượng xử lý ngay trong đêm 9/11. (Ảnh: AN VINH)

Ghi nhận thực tế tại một vị trí cây xanh ngã đổ trên đường Lê Quý Đôn (phường Hòa Cường), một cây xanh cỡ lớn đã bị bật gốc hoàn toàn, phần bộ rễ kéo theo mảng bê-tông vỉa hè bung lên, đổ sập chắn ngang phần đường xe chạy.

Toàn bộ phần thân và cành lá ngổn ngang chiếm trọn phần đường bộ, khiến nhiều phương tiện giao thông phải quay đầu xe. Sau phản ánh của người dân, các lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường trong đêm để kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai phương án xử lý.

Cây xanh ngã đổ trên đường Lê Quý Đôn (phường Hòa Cường) trong tối 9/11 do mưa lớn kèm gió giật mạnh. (Ảnh: AN VINH)

Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ ngày 9-11/11 với lượng mưa có nơi vượt 550mm, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, nắm chắc diễn biến của thiên tai; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả nếu có và đặc biệt phát huy tính chủ động để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Các lực lượng chức năng xử lý cây xanh ngã đổ do mưa lớn kèm gió giật mạnh trong tối 9/11.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận tình trạng nhiều cây xanh gãy đổ mỗi khi xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh. Nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão, thành phố đã triển khai công tác cắt tỉa cành, nhánh cây xanh trên các tuyến đường và khu vực nội thị trung tâm nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro.

Ghi nhận thực tế trong tối 9/11 cho thấy, các cơ quan, đơn vị của thành phố đã vừa khẩn trương phối hợp xử lý kịp thời các điểm cây ngã đổ, vừa chủ động rà soát, cắt tỉa những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Tuy nhiên, qua quan sát thực tế tại một số tuyến đường (như khu vực đường Lý Thái Tổ) trong tối 9/11, vẫn còn tồn tại một số cây xanh có thân nghiêng hẳn ra phần đường xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ và mất an toàn giao thông.

Cây xanh trên đường Lý Thái Tổ trong tối 9/11 tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ. (Ảnh: AN VINH)

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp với trường gió Đông hoạt động mạnh dần, nên từ ngày 9-11/1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cùng với công tác ứng phó khẩn cấp, chính quyền thành phố đã phát đi các bản tin cảnh báo thiên tai, yêu cầu người dân đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong các đợt mưa dông; khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi thời tiết cực đoan; không trú mưa, dừng đỗ phương tiện dưới các gốc cây lớn, khu vực gần trụ điện, hoặc các công trình đang thi công khi xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh.