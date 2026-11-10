Ben White và bí mật khiến tuyển Anh dậy sóng

Ben White khẳng định công chúng chưa biết toàn bộ nguyên nhân khiến anh rời tuyển Anh tại World Cup 2022.

Gần 4 năm sau khi rời trại tập trung tuyển Anh tại World Cup 2022, Ben White vẫn chưa giải thích đầy đủ nguyên nhân. Trong cuộc trao đổi với BBC Radio 5 Live và talkSPORT ngày 9/11, hậu vệ Arsenal khẳng định người hâm mộ chỉ biết một phần sự việc. Anh chấp nhận bị chỉ trích, nhưng không muốn công khai chuyện nội bộ để đẩy người khác vào thế khó.

Phát biểu xuất hiện đúng lúc White trở lại đội tuyển dưới thời Thomas Tuchel, chuẩn bị gặp Croatia và Tây Ban Nha tại Nations League. Dư luận Anh vì thế lại tranh luận về một cầu thủ có chuyên môn đủ tốt để được triệu tập, nhưng từng tự đóng cánh cửa đội tuyển trong phần lớn nhiệm kỳ của Gareth Southgate.

Bốn năm im lặng và một lời từ chối

Ngày 30/11/2022, Liên đoàn Bóng đá Anh thông báo White rời Qatar do lý do cá nhân và sẽ không trở lại trong phần còn lại của World Cup. Thông báo không nêu nguyên nhân. Sau đó, truyền thông Anh đưa tin anh có bất đồng với trợ lý Steve Holland, song những người liên quan chưa xác nhận chi tiết này.

Tháng 3/2024, Southgate cho biết White không muốn được xem xét triệu tập, dù cánh cửa đội tuyển vẫn mở. Từ một vấn đề nội bộ, câu chuyện chuyển thành tranh cãi về trách nhiệm với màu áo quốc gia. White đang chơi ổn định tại Arsenal, nhưng không dự EURO 2024 và tiếp tục vắng mặt trong các đợt tập trung.

Lần này, sau hơn 2 năm, White thừa nhận quá trình trao đổi giữa các bên từng diễn tiến không tốt. Anh tin cách nhìn của công chúng có thể thay đổi nếu biết toàn bộ sự việc, nhưng từ chối nêu tên hoặc đổ lỗi cho bất cứ ai. White nói mình từng chịu đủ chỉ trích và không muốn người khác lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Truyền thông Anh từng đưa tin White bất đồng với trợ lý Steve Holland, nhưng những người liên quan chưa xác nhận nguyên nhân vụ việc.

Đáng chú ý, hậu vệ 29 tuổi không hối tiếc về quyết định năm 2022. Nếu được lựa chọn lại, anh nhiều khả năng vẫn hành động như vậy. White thừa nhận kết cục không mong muốn, nhưng tin bản thân có lý do để giữ quan điểm.

Một chi tiết khác cũng gây tranh luận: White từng nói anh ít xem bóng đá trên truyền hình. Điều ấy bị diễn giải thành thiếu đam mê với nghề. Trả lời The Independent, anh giải thích bản thân nghiêm túc khi thi đấu và tập luyện, nhưng muốn tách công việc khỏi thời gian riêng. Không xem bóng đá lúc về nhà, theo White, không đồng nghĩa không yêu môn thể thao này.

Dù vậy, những lời giải thích mới vẫn không xác nhận chuyện gì thực sự xảy ra tại Qatar. Tin đồn về Holland không thể xem như kết luận, còn việc White từ chối triệu tập là quyết định được công khai. Hai vấn đề cần được phân biệt nếu muốn đánh giá công bằng cầu thủ Arsenal.

Ghi bàn vẫn bị la ó ở Wembley

Khi Tuchel nắm quyền, White nhận lời trở lại. Trận gặp Uruguay ngày 27/3 đánh dấu lần đầu anh khoác áo tuyển Anh kể từ tháng 3/2022, đồng thời là lần ra sân thứ 6 trong sự nghiệp quốc tế.

Anh vào sân phút 69, giữa tiếng la ó từ một bộ phận khán giả. Phút 81, White ghi bàn đầu tiên cho tuyển Anh, nhưng tiếng phản đối vẫn vang lên khi tên anh được xướng lên. Đến phút bù giờ thứ tư, anh phạm lỗi trong vùng cấm, giúp Federico Valverde gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền. Một trận đấu chứa đủ vui buồn cho người đã chờ gần 4 năm để trở lại.

Tuchel công khai bày tỏ thất vọng về phản ứng trên khán đài. Ông cho biết White tập luyện tốt và xứng đáng được sử dụng, đồng thời muốn người hâm mộ cho cầu thủ cơ hội viết tiếp sự nghiệp quốc tế.

Jordan Henderson cũng bảo vệ đồng đội. Tiền vệ từng khoác áo tuyển Anh 89 lần nhận xét không nhiều người biết rõ chuyện xảy ra tại Qatar, trong khi thông tin trên báo chí có thể bị hiểu sai. Theo Henderson, phòng thay đồ sẽ ủng hộ White.

White bị la ó trong trận hòa Uruguay 1-1 tại Wembley dù ghi bàn đầu tiên cho tuyển Anh sau gần 4 năm vắng mặt.

Tuy nhiên, nhà báo John Murray của BBC Radio 5 Live đưa ra góc nhìn khác. Ông cho rằng White có lẽ sẽ phải trực tiếp nói về quá khứ vào một thời điểm nào đó, bởi rất khó đòi hỏi công chúng thay đổi cách nhìn khi những chi tiết quan trọng vẫn được giữ kín.

White đã trả giá về chuyên môn cho quãng thời gian đứng ngoài tuyển Anh. Anh vắng mặt tại EURO 2024, rồi bỏ lỡ World Cup 2026 vì chấn thương đầu gối. Theo The Guardian, anh từng bật khóc khi biết không thể dự giải đấu mùa hè. Mùa này, White đã có 12 trận cho Arsenal và hy vọng góp mặt ở EURO 2028.

Cuộc tranh cãi khó khép lại bằng vài phát biểu. Người hâm mộ có quyền thất vọng khi một cầu thủ tự từ chối đội tuyển. Ngược lại, quyền giữ kín bất đồng cá nhân cũng cần được tôn trọng, nhất là khi chưa có bằng chứng đầy đủ về nguyên nhân chia tay tại Qatar.

White không xin sự tha thứ và cũng không tìm cách giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Anh muốn được đánh giá qua những gì làm trên sân. Tuchel chấp nhận trao cơ hội theo cách ấy; phần còn lại tùy thuộc vào khả năng White tận dụng nó trước khi sự nghiệp quốc tế khép lại.