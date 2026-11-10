Người thợ điện với niềm đam mê yoga

Gắn bó với công việc quản lý, vận hành lưới điện, anh Đỗ Trung Phương, công nhân Điện lực Ninh Phước (Công ty Điện lực Khánh Hòa) còn có niềm đam mê đặc biệt với yoga. Từ những giờ tập luyện ngoài ca trực, anh đã giành 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ VIII năm 2026. Thành tích ấy là kết quả của hành trình bền bỉ theo đuổi đam mê, đồng thời cho thấy tinh thần vượt lên chính mình của người lao động.

Giữ nhịp công việc, nuôi dưỡng đam mê

Trong bộ quần áo bảo hộ màu cam quen thuộc, anh Đỗ Trung Phương cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn Điện lực Ninh Phước. Công việc hằng ngày gắn với đường dây, trạm biến áp, những ca trực và cả những lần xử lý sự cố để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Đặc thù nghề điện đòi hỏi người công nhân không chỉ có sức khỏe mà còn phải cẩn trọng, tập trung và tuân thủ nghiêm các quy trình an toàn. Những đợt nắng nóng cao điểm hay mưa bão, khối lượng công việc càng nhiều, áp lực càng lớn. Năm 2025, anh Phương từng tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 13 tại Đắk Lắk. Đó cũng là một trong những trải nghiệm cho thấy sự vất vả, trách nhiệm của người thợ điện khi được huy động làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn.

Anh Đỗ Trung Phương tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 13 năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ít ai biết, ngoài giờ làm việc, anh Phương còn dành nhiều tâm huyết cho yoga, bộ môn đòi hỏi sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và tập trung cao độ. Ban đầu, anh tìm đến yoga với mong muốn rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau những giờ làm việc. Càng tập luyện, anh càng nhận ra những giá trị tích cực mà bộ môn này mang lại, từ thể lực, sự linh hoạt đến khả năng kiểm soát cơ thể và giữ tinh thần bình tĩnh.

Với tính chất công việc không phải lúc nào cũng cố định về thời gian, việc duy trì tập luyện đều đặn không đơn giản. Anh phải chủ động sắp xếp thời gian, tranh thủ những khoảng nghỉ phù hợp để rèn luyện, từng bước nâng cao kỹ thuật. Chính sự kiên trì ấy đã giúp anh vượt qua những khó khăn ban đầu, tự tin thử sức ở một sân chơi lớn hơn.

Chia sẻ về niềm đam mê của mình, anh Phương cho biết: “Công việc của người thợ điện có những lúc khá vất vả, nhất là khi phải xử lý sự cố hoặc làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vì vậy, tôi luôn ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới sắp xếp thời gian tập luyện. Yoga giúp tôi có sức khỏe tốt hơn, tinh thần thoải mái và giữ được sự bình tĩnh trong công việc. Càng tập, tôi càng thấy mình cần cố gắng nhiều hơn, không chỉ để thực hiện những động tác khó mà còn để vượt qua giới hạn của bản thân”.

Dấu ấn tại giải vô địch quốc gia

Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả đáng tự hào khi anh Phương tham gia Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ VIII năm 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 25-10 tại Khánh Hòa. Giải quy tụ gần 100 vận động viên thuộc 8 đoàn trên cả nước, tranh tài ở các nội dung Yoga Asana và Yoga nghệ thuật. Đoàn Khánh Hòa giành giải nhất toàn đoàn với 21 huy chương vàng; riêng anh Phương đóng góp 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc.

Anh Đỗ Trung Phương (áo đỏ ở giữa) cùng đoàn vận động viên Khánh Hòa giành giải nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ VIII năm 2026.

Để đạt thành tích tại sân chơi quốc gia, vận động viên phải thể hiện được sự dẻo dai, sức mạnh, khả năng kiểm soát cơ thể và độ chính xác trong từng tư thế. Với anh Phương, thử thách còn nằm ở việc duy trì tập luyện trong điều kiện vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn. Bởi vậy, những tấm huy chương không chỉ ghi nhận kết quả thi đấu mà còn là thành quả của quá trình nỗ lực, kỷ luật và quyết tâm theo đuổi mục tiêu. "Những tấm huy chương là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là có sức khỏe để làm tốt công việc mỗi ngày”, anh Phương bày tỏ.

Anh Đỗ Trung Phương xuất sắc giành 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ VIII năm 2026.

Sau những ngày thi đấu và niềm vui nhận huy chương, anh Phương lại trở về với công việc thường ngày, tiếp tục những ca trực, nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện cùng đồng nghiệp. Những tấm huy chương là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi yoga, nhưng điều đáng quý hơn chính là tinh thần kiên trì, không ngại thử thách của người thợ điện. Với anh Phương, thành công không chỉ được đo bằng những tấm huy chương trên sàn đấu mà còn ở việc mỗi ngày làm tốt công việc mình đảm nhận, không ngừng nỗ lực để vượt lên chính mình.

Ông LÊ TRỊNH THÔNG - Phó Trưởng Điện lực Ninh Phước: Anh Đỗ Trung Phương là công nhân có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Thành tích tại Giải vô địch Yoga quốc gia là kết quả đáng ghi nhận từ sự nỗ lực, bền bỉ của cá nhân anh. Chúng tôi rất vui khi người lao động trong đơn vị không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực rèn luyện thể dục, thể thao, đạt thành tích cao. Đây là tấm gương để đồng nghiệp học hỏi, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong đơn vị".