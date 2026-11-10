Bóng đá Việt Nam tăng cường ứng dụng khoa học dinh dưỡng trong huấn luyện
Dinh dưỡng và hồi phục ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao thể lực, duy trì phong độ và thành tích thi đấu của các cầu thủ. Nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ làm công tác huấn luyện, Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức buổi tập huấn với chủ đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bong-da-viet-nam-tang-cuong-ung-dung-khoa-hoc-dinh-duong-trong-huan-luyen-246261110172446406.htm