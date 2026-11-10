Billiards & snooker TP.HCM tăng tốc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Tại hội nghị, HBSF đã tổng kết công tác Quý 3, đồng thời kiểm tra tiến độ chuẩn bị cho những sự kiện trọng điểm trong những tháng cuối năm. Đáng chú ý nhất là công tác phối hợp với Bộ môn Billiards & Snooker TP.HCM tổ chức các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

HBSF tích cực chuẩn bị cho những sự kiện trọng điểm trong những tháng cuối năm

Theo kế hoạch, môn billiards & snooker sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 30.11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), với 10 nội dung tranh tài.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của HBSF, không chỉ về công tác tổ chức mà còn góp phần khẳng định vị thế của billiards TP.HCM tại sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Sau Đại hội, Liên đoàn tiếp tục tổ chức Giải vô địch HBSF – Min Table 2026 từ ngày 15 đến 19.12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), tạo thêm sân chơi để các cơ thủ thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn.

Môn billiards & snooker tại Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 30.11

Bên cạnh những nhiệm vụ trước mắt, định hướng phát triển năm 2027 cũng được HBSF đặc biệt quan tâm. Liên đoàn dự kiến có những đổi mới trong hệ thống tổ chức giải đấu, đồng thời mở rộng các sân chơi dành cho vận động viên trẻ và sinh viên.

Đây được xem là hướng đi cần thiết nhằm phát hiện tài năng, tạo điều kiện cho những cơ thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và xây dựng lực lượng kế thừa.

Qua đó, HBSF hướng đến mục tiêu phát triển billiards TP.HCM theo hướng bền vững, kết hợp giữa mở rộng phong trào và nâng cao thành tích thể thao đỉnh cao.