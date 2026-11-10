Sức ép phía sau cú tụt dốc của Man City

“Ngay cả các cầu thủ bóng đá cũng không sống trong một thế giới tách biệt với những gì xảy ra xung quanh” - nhà báo Martin Lipton đề cập đến sự sa sút bất thường của Man City khi bình luận trên tờ SunSport hôm 9/11.

Theo cây bút kỳ cựu người Anh, phán quyết vi phạm tài chính hồi cuối tháng 9 có thể đang tạo ra sức ép tâm lý ngày càng lớn với các cầu thủ đội chủ sân Etihad. Những lo ngại về tương lai CLB dường như đã bắt đầu ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, điều từng không xuất hiện trong giai đoạn đầu mùa của họ.

Ngày 29/9, một Ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Trong đó, đội bóng bị xác định sử dụng những thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng bản chất giao dịch, nhằm tăng doanh thu và giảm chi phí trên sổ sách.

Tổng giá trị tác động của các sai phạm được xác định vượt 900 triệu bảng. Man City lập tức phản đối và nộp đơn kháng cáo, trong khi hình thức xử phạt vẫn chưa được quyết định.

Điều đáng nói là những rắc rối hậu trường ban đầu không khiến Man City nao núng. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca thậm chí đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield, thể hiện tinh thần quyết tâm giữa làn sóng chỉ trích.

Erling Haaland và các đồng đội đã thua ba trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Thế nhưng, sự hưng phấn ấy không kéo dài. Sau 7 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Etihad bất ngờ thua Aston Villa, Brighton và gần nhất là Nottingham Forest với tỉ số 1-3.

Chứng kiến cú trượt dài này, nhà báo Lipton cho rằng tâm lý của các cầu thủ có thể đã thay đổi. Từ quyết tâm chứng minh bản thân sau phán quyết bất lợi, họ dần phải đối diện với nỗi lo về những hậu quả mà CLB có thể gánh chịu.

Theo ông, ngay cả khi Man City tiếp tục giành chiến thắng, các cầu thủ vẫn khó tránh khỏi câu hỏi liệu những nỗ lực trên sân còn nguyên giá trị nếu đội bóng phải nhận án phạt nặng, đặc biệt là nguy cơ bị trừ điểm.

Tuy nhiên, sức ép tâm lý chưa phải nguyên nhân được xác nhận. Những vấn đề chuyên môn cũng đang bộc lộ rõ, nhất là khả năng phòng ngự và chống phản công.

Trong thất bại trước Nottingham Forest, Man City liên tục thua ở các pha tranh chấp, mắc sai lầm khi triển khai bóng và để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

HLV Maresca thừa nhận: “Chúng tôi không theo kịp cường độ thi đấu của đối thủ và thua quá nhiều pha tranh chấp. Đến khi muốn phản ứng thì đã quá muộn”. Nhà cầm quân người Ý cho biết sẽ tận dụng đợt tập trung đội tuyển quốc gia để tìm nguyên nhân và khắc phục những hạn chế.

Ba thất bại liên tiếp đã khiến Man City bị Arsenal bỏ xa 6 điểm sau 10 vòng Ngoại hạng Anh. Trước mắt, thầy trò HLV Maresca sẽ tiếp Fulham ngày 21/11, trong nỗ lực tìm lại mạch chiến thắng.