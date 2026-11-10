Gần 100 HLV, quản lý bóng đá dự lớp họp ứng dụng dinh dưỡng thể thao

Chương trình tập huấn Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục là hoạt động hợp tác quan trọng của VFF cùng đối tác, với mục tiêu hỗ trợ các cầu thủ bóng đá Việt Nam duy trì và nâng cao thể lực, sức bền thông qua cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và vận động.

Tiến sĩ Luigi Gratton - Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife giới thiệu triết lý dinh dưỡng thể thao đặt sức khỏe vận động viên lên hàng đầu. Trong đó, việc “nạp đúng dưỡng chất vào đúng thời điểm”, cùng cách tiếp cận về an toàn, chất lượng và chứng nhận sản phẩm là điều quan trọng.

Tổng Thư kí VFF Nguyễn Văn Phú.

Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng Herbalife cùng Tiến sĩ Luigi Gratton phân tích yêu cầu sinh lý của bóng đá, bao gồm các hệ năng lượng tham gia vào những pha vận động cường độ cao lặp lại, và vì sao quá trình thích nghi diễn ra trong giai đoạn hồi phục.

Ở phần ứng dụng, Tiến sĩ Krissy Ladner hướng dẫn học viên cách đánh giá và theo dõi từng cầu thủ, từ thành phần cơ thể, chỉ số máu, xét nghiệm mồ hôi và nước tiểu đến giấc ngủ và thể trạng, theo nguyên tắc “đo lường để ra quyết định, không phải để phán xét”, xây dựng thực đơn theo phương pháp “đĩa ăn thành tích” và phân kỳ dinh dưỡng trước, trong và sau buổi tập hoặc trận đấu, xuyên suốt mùa giải lẫn giai đoạn nghỉ giữa mùa.

Chương trình cũng đề cập đến quản lý thành phần cơ thể, đánh giá tình trạng nước và quy trình bù nước, dinh dưỡng khi di chuyển, những lưu ý riêng cho cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ, nguy cơ của hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối trong thể thao ở cả cầu thủ nam và nữ, cùng dinh dưỡng khi chấn thương và ốm bệnh, giảm nguy cơ chuột rút.

Ở phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và bù nước trong ngày thi đấu cho một tiền vệ đá chính của đội tuyển nam quốc gia (trận đấu lúc 19h, nhiệt độ 32°C, độ ẩm cao).

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam LĐBĐ Việt Nam nhấn mạnh: “Giáo dục dinh dưỡng là một phần quan trọng trong công tác phát triển cầu thủ. Buổi tập huấn giúp đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn của Liên đoàn cập nhật những kiến thức thực tiễn về dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi, có thể áp dụng vào công tác huấn luyện hằng ngày.

Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành lâu dài của Herbalife, không chỉ qua việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia mà còn qua những chương trình chia sẻ kiến thức chuyên môn như thế này.”