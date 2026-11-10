Kickboxing Hà Nội sẵn sàng cho cuộc đua huy chương

Đoàn Thể thao Hà Nội đang có màn khởi đầu ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, tạm thời dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Tuy nhiên, cuộc đua thành tích vẫn đang diễn ra hết sức quyết liệt. Để duy trì lợi thế, hướng tới mục tiêu bảo vệ vị thế dẫn đầu toàn đoàn, Thể thao Hà Nội cần tiếp tục phát huy những thế mạnh, đồng thời có sự chuẩn bị và điều chỉnh phù hợp trong từng giai đoạn thi đấu.