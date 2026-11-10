Vụ phát hiện sọ người sau trường đại học: Xác định được giới tính, độ tuổi nạn nhân

Ngày 10/11, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với Công an phường Linh Xuân xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong trong vụ phát hiện sọ người phía sau một trường đại học trên địa bàn.

Công an phong tỏa một đoạn đường Lương Văn Can để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: L.A

Trước đó, ngày 9/11, người dân trình báo phát hiện phần sọ và các mảnh xương nghi của người tại khu đất ven đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân, phía sau một trường đại học.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận phần sọ người cùng một số mảnh xương. Ngoài ra, công an còn phát hiện một áo khoác và một đôi dép. Gần vị trí này có một cây trứng cá, trên cành buộc đoạn dây dù.

Qua kiểm tra, công an không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định phần sọ và các mảnh xương thu giữ được là của một người đàn ông, tuổi từ 40-50, cao khoảng 1,6m.

Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa xác định được lai lịch nạn nhân. Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc có người thân mất tích, mất liên lạc với đặc điểm nêu trên, hãy liên hệ trình báo, hỗ trợ công tác xác minh, làm rõ vụ việc.