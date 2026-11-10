Cục Thể dục Thể thao xin ý kiến về việc ông Trần Quốc Tuấn tái tranh cử Chủ tịch VFF

Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn được đề cử vào Ban Chấp hành VFF khóa 10, cho vị trí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Tuy nhiên, do đang là công chức thuộc Cục TDTT, ông Tuấn cần được cơ quan chủ quản chấp thuận giới thiệu nhân sự để hoàn tất các thủ tục ứng cử.

Trong công văn ngày 4/11, Cục TDTT đánh giá việc giới thiệu ông Tuấn tham gia ứng cử phù hợp với chủ trương xã hội hóa thể thao, đồng thời góp phần phát huy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của đội ngũ cán bộ trong việc định hướng, điều hành các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Cùng với đó, Cục TDTT đồng ý cử bà Bùi Thị Hiền Lương, hiện phụ trách bộ môn Bóng đá thuộc Phòng Thể thao thành tích cao, tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành VFF khóa 10.

Trước đó, ngày 21/10, VFF công bố danh sách tổng hợp các ứng viên cho những chức danh chủ chốt, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa 10. Ở vị trí Chủ tịch, có ba ứng viên gồm ông Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Thụy và Nguyễn Xuân Vũ.

Ông Trần Quốc Tuấn hiện là Chủ tịch đương nhiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại VFF như Tổng thư ký, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn và quyền Chủ tịch. Ông cũng đang tham gia các cơ quan chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và FIFA.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Vũ được đề cử vào các vị trí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, vận động tài trợ, truyền thông và đối ngoại. Ông hiện là Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ứng viên còn lại là ông Nguyễn Đức Thụy, doanh nhân từng gắn bó với bóng đá qua CLB Sài Gòn Xuân Thành và câu lạc bộ Ninh Bình. Trong dự thảo chương trình hành động tranh cử, ông Thụy đặt mục tiêu tăng doanh thu VFF lên 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm, không sử dụng ngân sách Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyên gia trong nước và quốc tế vào công tác quản lý, phát triển bóng đá.

Theo phương án phân công nhân sự được đề xuất, ông Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Xuân Vũ lần lượt được giới thiệu vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn và truyền thông, đối ngoại; ông Nguyễn Đức Thụy được đề cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Mỗi ứng viên chỉ được đảm nhiệm một chức danh và nếu trúng cử sẽ đồng thời là thành viên Ban Chấp hành VFF khóa mới.

Đại hội VFF khóa 10 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027. Các đơn vị thành viên sẽ trực tiếp bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Kết quả đại hội sẽ định hình bộ máy điều hành bóng đá Việt Nam trong 5 năm tới, với những nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng đào tạo trẻ, phát triển các giải đấu quốc nội và hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất tham dự World Cup nam 2030.