Báo Thái Lan 'dè chừng' 3 điểm mạnh của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan tại VTV Gia Lai Cup.

Trước thềm cuộc đối đầu với U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026, truyền thông Thái Lan đã dành sự quan tâm đặc biệt cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Đáng chú ý, tối 9/11, tờ Thairath gọi U23 Việt Nam là “khắc tinh”, đồng thời chỉ ra 3 yếu tố khiến đội nhà phải dè chừng.

Đầu tiên là sự gắn kết trong lối chơi. Theo Thairath, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam từng sát cánh tại các giải đấu quốc tế nên có sự ăn ý giữa các tuyến. Trong khi đó, U23 Thái Lan gặp khó khăn trong việc tập hợp lực lượng do lịch thi đấu dày đặc của các CLB.

Thứ hai là nền tảng thể lực. U23 Việt Nam được đánh giá có khả năng duy trì cường độ vận động cao, pressing liên tục và gây sức ép trong thời gian dài. Điều này có thể khiến Thái Lan gặp khó khăn khi triển khai bóng, đặc biệt ở khu vực trung tuyến.

Cuối cùng là bản lĩnh thi đấu. Thairath cho rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam thường giữ được sự bình tĩnh trong những thời điểm quan trọng và biết cách tận dụng cơ hội. Ngược lại, U23 Thái Lan đôi lúc mất tập trung hoặc chịu áp lực tâm lý ở giai đoạn cuối trận.

Bên cạnh đó, tờ báo Thái Lan cũng đánh giá cao một số gương mặt của U23 Việt Nam như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng và tiền vệ Lê Đình Long Vũ.

Dù vậy, U23 Việt Nam cũng gặp khó khăn về lực lượng khi Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn phải rút lui vì chấn thương. Ban huấn luyện đã triệu tập bổ sung Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11 trên sân Pleiku. Dù chỉ mang tính chất giao hữu, màn so tài giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ vẫn nhận được sự quan tâm lớn, đồng thời là cơ hội để cả hai đội kiểm nghiệm lực lượng hướng tới năm 2027.