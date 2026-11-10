Phố Núi tưng bừng ngày hội bóng đá quốc tế, bầu Đức góp sức lan tỏa vẻ đẹp Gia Lai

Pleiku lại rộn ràng trong không khí bóng đá. Nhưng lần này, câu chuyện ở phố Núi không chỉ nằm trên sân cỏ, nơi những cầu thủ trẻ tranh tài, mà còn được viết bằng tiếng cồng chiêng, những điệu xoang và khát vọng đưa hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với bạn bè trong nước, quốc tế.

Chiều 10/11, sân vận động Pleiku trở thành điểm hẹn của bóng đá trẻ khu vực và châu Á khi Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai 2026 chính thức khởi tranh. Ở trận đấu đầu tiên, U23 Qatar và U23 Singapore hòa nhau 0-0. Sau đó, sự chú ý của người hâm mộ hướng về cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, hai nền bóng đá giàu duyên nợ của Đông Nam Á.

Qatar không thể thắng Singapore. Ảnh: Linh Hùng

Bốn đội bóng góp mặt gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát với những đối thủ có trình độ, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Với người hâm mộ, giải đấu còn mang đến cơ hội được chứng kiến bóng đá quốc tế ngay tại Pleiku, thay vì phải tìm đến những sân vận động lớn ở các trung tâm thể thao khác.

Tuy nhiên, điều tạo nên nét riêng của giải đấu không chỉ là chất lượng chuyên môn. Trước giờ bóng lăn, sân Pleiku được phủ lên sắc màu văn hóa Tây Nguyên với chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương. Tiếng cồng chiêng J’rai, Bahnar vang lên giữa không gian sân vận động, hòa cùng những điệu xoang và các tiết mục nghệ thuật như “Vang xa tiếng cồng chiêng”, “Những ngôi sao vàng”. Đặc biệt, màn trình diễn có sự tham gia của 300 nghệ nhân cồng chiêng cùng các nghệ sĩ, diễn viên và đội bóng đá nữ Đak Đoa đã tạo nên một không khí lễ hội đặc biệt.

Bóng đá vì thế trở thành chiếc cầu nối giữa thể thao và văn hóa. Người hâm mộ đến sân không chỉ để xem những trận đấu, cổ vũ cho các cầu thủ trẻ, mà còn có dịp cảm nhận một phần bản sắc của vùng đất đại ngàn. Đó là tiếng cồng chiêng đã gắn bó với đời sống cộng đồng, là sự nồng hậu của con người Tây Nguyên và niềm tự hào về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Phố Núi đã mở hội bóng đá quốc tế, khi bầu Đức góp sức kết nối thể thao, văn hóa và quảng bá bản sắc Gia Lai. Ảnh: Linh Hùng

Trong hành trình ấy, dấu ấn của bầu Đức rất đáng chú ý. Hoàng Anh Gia Lai là nhà tài trợ chính của giải đấu. Với bầu Đức, bóng đá từ lâu không chỉ là câu chuyện thành tích của một đội bóng. Ông từng dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo trẻ, xây dựng Học viện bóng đá HAGL và đưa Pleiku trở thành một địa chỉ quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Việc tiếp tục đồng hành với một giải đấu quốc tế dành cho lứa tuổi U23 cho thấy bóng đá vẫn là một phần quan trọng trong hành trình phát triển của Hoàng Anh Gia Lai.

Giá trị của một giải giao hữu không thể chỉ được đo bằng tỷ số hay chiếc cúp vô địch. Những trận đấu chất lượng giúp cầu thủ trưởng thành, tạo cơ hội giao lưu giữa các nền bóng đá, đồng thời đưa hình ảnh địa phương đến với đông đảo khán giả. Với Gia Lai, ý nghĩa ấy càng rõ nét khi giải đấu được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia 2026, với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đó cũng là thông điệp mà địa phương muốn gửi đến bạn bè quốc tế: Gia Lai không chỉ có bóng đá, mà còn có văn hóa, du lịch và những con người thân thiện, mến khách. Khi thể thao được kết nối với du lịch và bản sắc văn hóa, một trận đấu có thể mở ra nhiều giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ 90 phút.

Phố Núi tưng bừng ngày hội bóng đá, nhưng điều đáng nhớ hơn cả là cách Gia Lai kể câu chuyện của mình với bạn bè. Tiếng cồng chiêng vang lên trước những trận cầu U23 là hình ảnh giàu ý nghĩa. Bóng đá có thể đưa con người đến với nhau, còn văn hóa giúp họ nhớ lâu hơn về vùng đất từng đặt chân đến.