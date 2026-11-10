Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sống ở ngôi nhà này, không tivi, không wifi

Nhắc đến nơi ở của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên, nhiều người thường nghĩ ngay tới những ngôi nhà hang đá biệt lập giữa núi rừng M’Drắk, Đắk Lắk. Tuy nhiên, trước khi chuyển đến không gian sống đặc biệt này, ông từng sinh sống trong một ngôi nhà mang dáng dấp kiến trúc cổ, nằm giữa thung lũng xanh mát.

Công trình này được xây dựng theo kiểu thấp tầng với hệ mái dốc lớn, nép mình giữa thung lũng xanh mát và bao bọc bởi các dãy núi trải dài. Phía trước nhà là mặt hồ phẳng lặng, xen kẽ các tảng đá tự nhiên cùng lối bậc thang dẫn xuống mép nước. Điểm nổi bật của công trình không nằm ở quy mô đồ sộ mà ở sự hòa hợp tuyệt đối với môi trường tự nhiên: sắc trầm của ngói, gỗ và đá tự nhiên phối hợp ăn ý với nền xanh của mặt nước và cây cối, tạo nên một chốn an cư tĩnh mịch, tách rời đô thị.

Công trình này được xây dựng theo kiểu thấp tầng với hệ mái dốc lớn, nép mình giữa thung lũng xanh mát và bao bọc bởi các dãy núi trải dài.

Dù chủ nhân đã chuyển sang không gian sống mới, ngôi nhà cũ hiện vẫn có người chăm sóc, dọn dẹp hàng ngày. Toàn bộ vật dụng bên trong được giữ nguyên vẹn, các cánh cửa luôn khép hờ. Đáng chú ý, bên hiên nhà vẫn dựng một cây gậy bằng gỗ - hình ảnh tương đồng với vật dụng xuất hiện ngay trước cửa căn nhà hang mới của ông.

Được biết, nơi ở cũ của ông Vũ nằm trong trang trại M’Drắk, có quy mô khoảng 600 ha, tương đương 6 triệu m². Theo thông tin được Trung Nguyên Legend đăng tải, trang trại có hệ thống đường nội bộ, hồ nước, những khu vực trồng cây, chăn nuôi ngựa và các công trình phục vụ sinh hoạt.

Đáng chú ý, cảnh quan xanh mát tại đây là kết quả của quá trình cải tạo đất trong nhiều năm. Trong bài viết năm 2023, ông Sơn, người quản lý trang trại, kể rằng khu vực này trước kia từng có những đồi trọc, đất đai bị xói mòn khi trời mưa và khô cứng vào mùa nắng.

Theo lời ông Sơn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã yêu cầu bằng mọi cách phải trồng lại rừng. Đội ngũ quản lý sau đó áp dụng các biện pháp giữ nước mưa theo đường đồng mức, bổ sung chất hữu cơ cho đất và từng bước trồng thêm cây xanh.

Không gian ở đây sử dụng nhiều vật liệu gần gũi thiên nhiên như đá, gỗ, tre, mây.

Sau nhiều năm, vùng đất từng khô cằn đã trở thành một không gian có nhiều cây cối, hồ nước và những con đường nằm giữa núi rừng.

Không chỉ có diện tích rộng lớn, trang trại M’Drắk còn gây chú ý bởi cách tổ chức không gian sống khá đặc biệt.

Để đi vào khu vực sinh hoạt riêng của ông Vũ, khách phải qua một cánh cổng màu xám. Phía sau là những con đường nội bộ phủ lá rụng, hai bên có nhiều cây xanh và những chiếc ô tô đậu dưới tán cây. Các công trình trong trang trại không tập trung tại một vị trí mà được bố trí ở những khu vực khác nhau, kết nối bằng đường nội bộ. Riêng khu vực được gọi là "Nhà trên đồi", nơi dành cho khách nghỉ ngơi, cách khu nhà hang của ông Vũ khoảng 2,5 km.

Không gian ở đây sử dụng nhiều vật liệu gần gũi thiên nhiên như đá, gỗ, tre, mây. Đặc biệt, các công trình được đặt giữa cây cối, hồ nước và những khoảng đất rộng, thay vì bao quanh bởi các khối nhà cao tầng.

Bên cạnh nơi ở, trang trại còn có khu vực nuôi ngựa, những bãi cỏ rộng và hệ thống nhà chứa ô tô. Ông Vũ nổi tiếng là người yêu thích ngựa, đồng thời sở hữu bộ sưu tập ô tô với số lượng lớn. Tuy nhiên, khác với quy mô của khu trang trại, nơi sinh hoạt riêng của ông Vũ lại hướng đến sự yên tĩnh, ít có sự xuất hiện của người ngoài.

Rời bỏ ngôi nhà gỗ ven hồ, ông chủ Trung Nguyên lựa chọn lối sống gắn liền với vật liệu đá tại hai công trình nhà hang (cũ và mới) được xây dựng gần nhau.

Rời bỏ ngôi nhà gỗ ven hồ, ông chủ Trung Nguyên lựa chọn lối sống gắn liền với vật liệu đá tại hai công trình nhà hang.

Nhà hang cũ sở hữu cửa vào hình tròn màu đen, mặt tiền nhìn ra hồ nước kè đá. Trong khi đó, nhà hang mới tọa lạc trên một mỏm đồi có cao độ lớn hơn, bao quát trọn vẹn cụm công trình phía dưới. Lối đi, hệ thống tường bao quanh và bậc thang tại đây đều tạo tác từ đá tự nhiên xen lẫn cây cối. Bên trong nhà hang mới, nội thất được thiết kế đồng bộ với trần gỗ tối màu, sàn trải thảm, sofa gỗ lót đệm, hệ thống chiếu sáng và các vật dụng đặc thù như bồn rửa mặt, ghế ngồi đẽo gọt từ đá.

Cùng với sự thay đổi về kiến trúc, nhịp sống tại đây cũng duy trì những nguyên tắc đặc biệt. Theo thông tin Trung Nguyên Legend công bố năm 2023, trang trại thời điểm đó duy trì lối sống "hai không": không tivi và không mạng Wi-Fi. Hầu hết đồ ăn thức uống, từ rau củ, hoa quả tới các loại thịt thường ngày, đều được tự cung tự cấp và chế biến tại chỗ. Trong cuộc trò chuyện cùng năm, ông Vũ cho biết dành phần lớn quỹ thời gian sinh hoạt bên trong nhà hang, hạn chế tiếp khách và trực tiếp vận hành công việc thông qua các trợ lý.

Từ ngôi nhà cổ mang nét mộc mạc bên hồ nước đến những công trình bằng đá ẩn sâu trong lòng núi, không gian sống của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tuy có sự biến chuyển rõ nét về mặt kiến trúc nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần nhất quán: mượn đá, nước và bóng mát tự nhiên để kiến tạo một chốn sống tĩnh lặng giữa đại ngàn.