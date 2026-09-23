Phát hiện 'lang băm' bán thuốc đểu

Ông T. bị phát hiện gạ bán thuốc không rõ nguồn gốc cho người dân.

Khi ông T. mang theo 6 tép thuốc dạng bột để uống và 1 chai thuốc dạng nước để xoa bóp đến gạ bán cho ông Đ.V.V (trú xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi) thì bị Công an xã Sơn Hạ phát hiện, mời về trụ sở Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, ông T. nhận số thuốc mang đi rao bán đều không rõ nguồn gốc. Ngày 22-9, Công an xã Sơn Hạ cho biết, đã lập hồ sơ vụ việc, thu giữ toàn bộ số thuốc mà ông T. mang theo; đồng thời tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu ông T. cam kết không tái phạm.