Lừa 7.108 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

5 bị cáo được đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (1992, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

﻿Hai điểm cầu tại Nhà hát Trưng Vương và Cung thể thao Tiên Sơn tập trung hàng nghìn bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tham dự phiên tòa.

Đây là phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập rất lớn tại Đà Nẵng. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, với sự tham gia của 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến. Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác đảm bảo an ninh tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng và 2 điểm cầu được thắt chặt.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Từ tháng 5/2018, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được công ty sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như: F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị), sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… và cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn...

Nguyễn Quang Hoàng và các bị cáo đồng phạm tại Tòa.

Sau khi nhận tiền, Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với khách hàng.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, tổng số 2.407,9 tỷ đồng. Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI.

Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) được xác định biết rõ hành vi gian dối của Hoàng, biết dòng tiền huy động không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà dùng tiền của người cho vay sau để trả cho người trước...

Được biết, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phiên tòa, ngày 23/9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI. Với quy mô đặc biệt lớn và tính chất phức tạp, phiên tòa đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các lực lượng tham gia tố tụng và người dân.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đây là phiên tòa có số lượng người tham dự lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Vì vậy, các lực lượng được phân công nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn, dự báo các tình huống có thể phát sinh và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng yêu cầu mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho phiên tòa, lực lượng làm nhiệm vụ và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân tham dự; không để xảy ra sự cố, sơ hở trong quá trình tổ chức, điều hành phiên tòa.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên toà xét xử, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai phương án bảo đảm ANTT tại cả 3 điểm cầu cùng các khu vực liên quan.

Lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và TAND TP Đà Nẵng rà soát kỹ từng khâu, từ trích xuất, dẫn giải bị cáo, kiểm soát người ra vào đến bố trí chỗ ngồi, tiếp đón, hướng dẫn bị hại. Lực lượng Công an được bố trí theo từng khu vực, tăng cường nắm tình hình, kiểm soát người và phương tiện, hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Với số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, các phương án bảo đảm ANTT được triển khai đồng bộ, chặt chẽ tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng và hai điểm cầu, góp phần bảo đảm phiên tòa diễn ra nghiêm minh, ổn định, an toàn.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra 5 ngày từ 24-29/9/2026.