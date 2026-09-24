Nghệ An tháo dỡ 30.000 mét lưới, phạt nặng người săn bắn, mua bán chim hoang dã

Treo thưởng cho người cung cấp thông tin

Sáng 24/9, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Xây dựng, Thượng tá Tăng Văn Tĩnh, Trưởng Công an xã An Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin, đơn vị vừa phát đi thông báo treo thưởng cho mọi công dân cung cấp nguồn tin giúp lực lượng công an xã phát hiện, bắt giữ đối tượng đang săn bắt, mua bán, tàng trữ chim trời hoặc các động vật hoang dã khác.

Lực lượng Công an xã An Châu phối hợp với các lực lượng chức năng khác tháo dỡ điểm săn bắt chim trời trên địa bàn (Ảnh Công an xã An Châu).

Theo thông báo mà Công an xã An Châu phát đi trên mạng xã hội Facebook trước đó, mọi người dân cung cấp nguồn tin giúp công an xã phát hiện bắt giữ đối tượng đang săn bắt, mua bán, tàng trữ chim trời hoặc các động vật hoang dã khác tại chợ, quán ăn, nhà hàng, khách sạn trái phép trên địa bàn xã An Châu sẽ được công an xã trích nguồn thưởng tối thiểu từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng tùy thuộc vào giá trị nguồn tin.

Ngoài ra, người dân có thể cung cấp video, hình ảnh phản ánh giúp làm rõ, bắt giữ được đối tượng cũng sẽ được thưởng.

Công an xã An Châu cũng công khai số điện thoại trưởng công an xã để người dân có thể liên lạc, cung cấp thông tin, đồng thời cam kết giữ bí mật thông tin người cung cấp thông tin.

Trước đó, Công an xã An Châu đã nhiều lần phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Đồng thời tiến hành rà soát, xóa bỏ các điểm săn, bẫy bắt động vật hoang dã và các loài chim di cư trên địa bàn; giải cứu nhiều cá thể chim còn sống.

Yêu cầu cam kết không kinh doanh, buôn bán các loài chim trời, động vật hoang dã khác đối với tiểu thương buôn bán tại chợ, chợ tự phát và các cơ sở kinh doanh, nhà hàng trên địa bàn.

Công an xã An Châu tiêu hủy dụng cụ để bắt, bẫy chim trời (Ảnh Công an xã An Châu).

Gần 30.000m lưới được tháo dỡ

Tại các địa phương khác của tỉnh Nghệ An, thời gian qua lực lượng công an xã đã phối hợp các phòng ban chuyên môn của UBND xã và các hạt kiểm lâm trên địa bàn đồng loạt ra quân xử lý việc săn bắt tận diệt chim hoang dã.

Điển hình như tại xã Vĩnh Tường, trưa ngày 24/9 Công an xã Vĩnh Tường cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Anh Sơn ra quân tuyên truyền, kiểm tra và làm sạch các khu vực có hoạt động bẫy bắt chim hoang dã tại các thôn xóm trên địa bàn.

Kết quả, thu giữ, tháo dỡ và xử lý 3.200m lưới dùng để bẫy bắt chim; 70 cọc tre phục vụ việc giăng, bẫy chim; thả 3 cá thể chim còn sống về môi trường tự nhiên.

Tương tự trước đó, tại xã Minh Châu, lực lượng công an xã phối hợp với kiểm lâm đã tháo dỡ hơn 2.500m lưới và hơn 100 cọc tre được sử dụng để bẫy bắt chim hoang dã...

Hay như ngày 21/9, Công an phường Thái Hoà phối hợp với UBND phường, Hạt Kiểm lâm Thái Hoà lập biên bản, xử lý đối với bà D.T.H (trú tại xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi buôn bán động vật hoang dã.

Quá trình làm việc, tổ công tác đã thu giữ tang vật là 16 cá thể chim hoang dã. Bà H bị phạt hành chính 3 triệu đồng. Toàn bộ cá thể chim được thu giữ được cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng kiểm lâm tiêu hủy kim giả dùng để dẫn dụ chim trời.

Theo số liệu từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An, tính từ ngày 1-15/9, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở tổ chức 40 đợt ra quân truy quét tại các địa bàn trọng điểm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 27 vụ vi phạm liên quan đến hoạt động săn bắt, bẫy chim hoang dã, chim di cư. Trong số này, 5 vụ xác định được đối tượng vi phạm, 22 vụ chưa xác định được đối tượng.

Thu giữ, tháo dỡ 29.020m lưới, 1.651 cò giả bằng xốp, 26 loa phát, 3.350 cọc tre, 13 âm ly, 6 ắc quy, 29 lồng chim, 3 đài phát và 700 que nhựa. Đây đều là những phương tiện, dụng cụ các đối tượng sử dụng để dẫn dụ, bẫy bắt hoặc phục vụ hoạt động săn bắt chim hoang dã, chim di cư.

Việc tháo dỡ, thu giữ các loại tang vật này góp phần loại bỏ các điểm bẫy, hạn chế nguy cơ chim di cư bị tận diệt trong quá trình dừng chân tại Nghệ An.

Công an xã Vĩnh Tường phối hợp với Hạt Kiểm lâm Anh Sơn kiểm tra, tháo dỡ dụng cụ bẫy, đánh bắt chim trời (Ảnh Công an Vĩnh Tường).

Bên cạnh xử lý tang vật, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 9 cá thể chim đã chết và làm thủ tục thả về môi trường tự nhiên 268 cá thể chim còn khỏe mạnh.

Qua các đợt kiểm tra, xử lý, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 19,5 triệu đồng.

Ông Bạch Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An cho biết: Thời gian tới, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ cao.

Đồng thời kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, chợ dân sinh, cơ sở nuôi nhốt và các tuyến giao thông trọng điểm có nguy cơ phát sinh hoạt động mua bán trái phép động vật hoang dã, chim di cư...