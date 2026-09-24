Say rượu, đập vỡ gương chiếu hậu ô tô sau va chạm giao thông

Ngày 24/9, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an phường Xuân Đỉnh vừa tạm giữ 1 đối tượng có hành vi đập vỡ gương chiếu hậu ô tô sau va chạm giao thông.

Nguyễn Đồng Công say rượu, đập phá gương chiếu hậu ô tô khi va chạm giao thông.

Theo Công an TP. Hà Nội, tối 21/9, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận trình báo của anh T.M.Q (SN 1999; trú tại Thôn Vạn Đồn, xã Đông Thụy Anh, Hưng Yên) về việc xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông xảy ra hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, khiến xe ô tô của anh Q. bị hư hại kính và gương chiếu hậu.

Qua xác minh, Công an phường nhanh chóng xác định Nguyễn Đồng Công (SN 1991; trú tại Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) liên quan vụ việc và triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm rõ.

Say rượu, đập phá gương chiếu hậu ô tô sau va chạm giao thông.

Quá trình làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận trước khi xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia nên không kiềm chế được bản thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/9, Công an phường Xuân Đỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đồng Công để phục vụ điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.