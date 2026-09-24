Đề xuất xử phạt hơn 87 triệu đồng cơ sở sản xuất bánh Trung thu vi phạm an toàn thực phẩm

Kiểm soát viên thị trường Đội QLTT số 22 kiểm tra tại cơ sở

Đội quản lý thị trường số 22 (Chi Cục QLTT TP Hà Nội) vừa kiểm tra địa điểm kinh doanh số 04 – Công ty CP TM DV C.B tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra hồ sơ, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các bản tự công bố sản phẩm theo quy định.

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do doanh nghiệp xuất trình được cấp cho một địa điểm khác, không áp dụng đối với địa điểm sản xuất đang được kiểm tra. Đại diện doanh nghiệp xác nhận địa điểm này mới đi vào hoạt động và chưa thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số nguyên liệu sử dụng để sản xuất bánh Trung thu gồm bột sư tử, chất tạo xốp Natri hydro carbonat INS 500ii và nước hoa bưởi không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng ghi nhận 195 chiếc bánh nướng sen cung đình và 19 chiếc bánh dẻo sen cung đình, tổng giá trị theo giá niêm yết là 11,77 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được tạm giữ để xử lý theo quy định.

Từ kết quả kiểm tra, đội quản lý thị trường số 22 xác định doanh nghiệp có hai hành vi vi phạm gồm: sử dụng nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa điểm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Căn cứ các quy định của pháp luật và hồ sơ vụ việc, đội quản lý thị trường số 22 đề xuất mức phạt đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ là 17,655 triệu đồng; hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định đề xuất phạt 70 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 87,655 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng đề xuất buộc tiêu hủy toàn bộ 195 chiếc bánh nướng sen cung đình và 19 chiếc bánh dẻo sen cung đình vi phạm. Qua kiểm tra chưa có căn cứ xác định số bánh này đã được đưa ra tiêu thụ trên thị trường nên không áp dụng biện pháp buộc thu hồi sản phẩm.

Theo quy định, đại diện doanh nghiệp có quyền thực hiện việc giải trình đối với hành vi vi phạm trong thời hạn luật định. Cơ quan chức năng tiếp tục tiếp nhận, xem xét nội dung giải trình (nếu có), đồng thời hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng quản lý thị trường khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần chủ động tìm hiểu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trước khi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, bảo đảm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng.