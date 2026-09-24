Khoảng 4.000 người dân bỗng dưng trở thành doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh

Trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, cơ quan Thuế đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân thông qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng về việc bị lấy cắp thông tin cá nhân để thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

Đa số nạn nhân phát hiện ra sự việc khi tra cứu dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, làm việc với cơ quan Thuế hoặc khi làm thủ tục xuất cảnh thì bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp đứng tên đang nợ thuế.

Cơ quan Thuế đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Việc đánh cắp danh tính không chỉ tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm như trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, buôn lậu, lừa đảo hay vay tín dụng bất hợp pháp mà còn buộc người vô can phải mất thời gian giải trình, xác minh nghĩa vụ tài chính mà họ không hề tạo ra.

Cũng trong đợt rà soát làm sạch dữ liệu, ngành Thuế ghi nhận khoảng 325.500 doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và đang tồn đọng nợ thuế, cho thấy nhiều nguy cơ tiềm ẩn về các dấu hiệu bất thường cần phải xử lý.

Trước thực trạng các đối tượng xấu lợi dụng nguyên tắc tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trong khâu nộp bản sao giấy tờ tùy thân, cơ quan quản lý đã có những điều chỉnh căn cơ về quy trình.

Đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể , Bộ Tài chính cho biết cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương là đầu mối tiếp nhận, phối hợp xác minh các trường hợp nghi ngờ giả mạo hồ sơ. Khi có kết luận chính thức về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị làm giả, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị thu hồi. Thông tin này lập tức được chuyển sang cơ quan Thuế để giải quyết các vấn đề liên quan, từ đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, bao gồm cả việc gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu đủ điều kiện.

Đáng chú ý, từ ngày 23/7 năm nay, Nghị định 296 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 168 về đăng ký doanh nghiệp đã chính thức bổ sung yêu cầu bắt buộc phải xác thực điện tử. Dù người dân tự thực hiện thủ tục hay ủy quyền cho người khác làm thay thì tất cả các bước đều phải vận hành qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và xác thực bằng tài khoản VNeID, qua đó ngăn chặn tận gốc việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Nhằm hỗ trợ người dân kịp thời phát hiện sai phạm, từ ngày 23/8/2026, cơ quan Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile, bổ sung tính năng cho phép cá nhân tra cứu thông tin những doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh mà mình đang bị ghi nhận là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ. Ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp trên nền tảng.

Tại công văn hỏa tốc ngày 11/9/2026 gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Cục Thuế cho biết, từ ngày 23/8/2026, cơ quan Thuế đã nâng cấp eTax Mobile, bổ sung chức năng để cá nhân tra cứu thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà mình đang được ghi nhận là người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh. Khi phát hiện dấu hiệu hồ sơ đăng ký bị giả mạo hoặc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có thể gửi phản ánh.

Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo bộ phận thường xuyên rà soát, phân công tiếp nhận và xử lý phản ánh tại phân hệ “Tra cứu phản ánh điện tử tổ chức/DN” trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (dichvucongcbt.gdt.gov.vn), đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính.