Học giỏi từ bé và đỗ đại học hàng đầu, chàng trai vẫn bị cha mẹ gọi là 'kẻ thất bại': Bi kịch xảy ra sau đó khiến ai cũng bàng hoàng

Bi kịch của gia đình Lee được phơi bày vào tháng 5/2000, khi cảnh sát điều tra cái chết của cha mẹ 2 anh em. Từ 1 vụ án hình sự, quá trình thẩm vấn dần hé lộ những mâu thuẫn, kỳ vọng và hành vi bị cho là bạo hành kéo dài phía sau vẻ ngoài của 1 gia đình trung lưu.

“Tôi hiểu tại sao em trai làm vậy”, Lee Gi-seok nói khi được cảnh sát hỏi về người em trai bị cáo buộc sát hại cha mẹ. Câu trả lời khiến các điều tra viên kinh ngạc, đồng thời mở ra những bí mật đã tồn tại nhiều năm trong gia đình này.

Ngày 24/5/2000, thi thể cha mẹ của 2 anh em Lee được phát hiện trong các túi rác. Lee Eun-seok, khi đó 23 tuổi và đang theo học tại Đại học Hàn Quốc, bị cảnh sát tạm giữ.

Lee Eun-seok khi bị đưa đi thẩm vấn, năm 2000. Ảnh: Korea Herald

Gia đình Lee sống tại thành phố Gwacheon, tỉnh Gyeonggi. Người cha 60 tuổi từng là trung tá Thủy quân lục chiến rồi giữ vị trí lãnh đạo tại 1 tập đoàn lớn. Người mẹ, bà Hwang, 50 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Ewha và ở nhà nội trợ.

Theo 2 người con, cha mẹ họ thường xuyên cãi vã. Bà Hwang được cho là thất vọng vì chồng nghỉ hưu ở cấp bậc trung tá nên chuyển kỳ vọng thành công sang các con.

Người cha giáo dục con theo kiểu quân đội, thường xuyên chỉ trích và dùng hình phạt thể chất. Cả 2 anh em khai đã chịu kỷ luật hà khắc cùng những hành vi bị cho là bạo hành trong nhiều năm, trong đó Eun-seok là mục tiêu chính.

Eun-seok kể từng bị đánh vì không biết buộc dây giày, bị nhét thức ăn vào họng vì ăn chậm và bị tát do ghi chép lời dặn không đúng cách. Anh cho biết mẹ thường coi thường, mắng nhiếc và bảo mình rời khỏi nhà, còn cha đối xử với anh rất khắc nghiệt.

Dù giành nhiều giải thưởng, Eun-seok vẫn không khiến cha mẹ hài lòng, thậm chí bị đánh và bắt quỳ sám hối. Ở trường, anh trở nên khép kín, trầm cảm, bị bắt nạt và từng nghĩ đến việc tự sát.

Khi được nhận vào Đại học Hàn Quốc, anh vẫn bị gọi là “kẻ thất bại” vì không đỗ Đại học Quốc gia Seoul. Eun-seok nói cha mẹ chưa từng tổ chức sinh nhật, không đến thăm khi anh nhập ngũ và không công nhận những việc con làm.

Sau khi xuất ngũ, Eun-seok trở về sống cùng cha mẹ. Tháng 5/2000, sau khi giúp anh trai chuyển nhà, anh tiếp tục bị mắng nhiếc. Eun-seok cố nói về cảm xúc dồn nén nhưng không được lắng nghe.

Người cha nói anh không thể tồn tại ngoài xã hội, còn người mẹ phủ nhận những hành vi trong quá khứ và bảo con đến bệnh viện tâm thần. Eun-seok sau đó tự nhốt mình trong phòng suốt 6 ngày.

Khoảng 3h ngày 21/5/2000, Eun-seok ra khỏi phòng, uống hết chai whisky của cha rồi dùng búa sát hại mẹ khi bà đang ngủ. Sau 4 giờ đi lại trước cửa phòng, anh tiếp tục sát hại cha.

Eun-seok cho các phần thi thể vào túi rác và mang đi vứt tại nhiều nơi. 3 ngày sau, các túi rác được phát hiện.

Lee Eun-seok tại đồn cảnh sát. Ảnh: Yonhap

Khi cảnh sát đến nhà, Eun-seok nói cha mẹ đã đi nhà thờ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tìm thấy máu chưa được cọ rửa hết và dấu vân tay của anh trên các túi rác. Sau 3 giờ phủ nhận với lời khai mâu thuẫn, Eun-seok thú nhận.

Anh bày tỏ hối hận và hỏi: “Với cha mẹ tôi, nói lời xin lỗi khó đến thế sao?”. Dư luận Hàn Quốc sau đó nhìn nhận lời khai của Eun-seok trong bối cảnh gia đình bất ổn và tình trạng bạo hành kéo dài.

Gi-seok cảm thông với em, nghỉ việc và nhờ Giáo hội Công giáo Hàn Quốc hỗ trợ kêu gọi giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 1/12/2000, Eun-seok bị kết tội giết người và nhận án tử hình. Tại phiên phúc thẩm ngày 18/4/2001, bản án được giảm xuống tù chung thân.

Tòa án cho biết đánh giá tâm lý thể hiện bị cáo chịu đựng trầm cảm, lo âu, cảm giác mình là nạn nhân và tuyệt vọng cực độ. Trước khi gây án, Eun-seok chưa từng bộc lộ dấu hiệu bạo lực với người quen.

Các bạn học khai cơ thể Eun-seok thường xuyên có vết bầm tím, củng cố lời khai về việc bị bạo hành. Vụ án làm dấy lên thảo luận tại Hàn Quốc về bạo lực gia đình, sang chấn tâm lý và hậu quả lâu dài của bạo hành.

“Nếu cha mẹ chỉ dành cho chúng tôi mức độ quan tâm, yêu thương như cách họ đối xử với cấp dưới ở nơi làm việc, chuyện này đã không xảy ra”, Gi-seok nói trước tòa.

Năm 2001, giáo sư tâm lý học Lee Hoon-gu xuất bản cuốn Nói lời xin lỗi khó đến thế sao? về vụ án. Sách dẫn nhật ký thời trung học của Eun-seok, trong đó anh từng tự hỏi mình có phải là “1 thứ rác rưởi đáng lẽ không nên được sinh ra” và làm sao có thể thành công như kỳ vọng của mẹ.