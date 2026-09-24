'Chuyện mờ ám' của các 'quý bà, quý ông' trên đồi cây bị Công an Tuyên Quang vạch trần, thu giữ nhiều tiền

Ngày 24/9, theo tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, cơ quan vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc lưu động quy mô lớn tại phường An Tường, bắt quả tang 15 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Theo đó, ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai lực lượng, bắt quả tang 15 người tại khu vực đồi cây thuộc Tổ dân phố 21, phường An Tường.

Các đối tượng đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.↵

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 472 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động đánh bạc như bát, đĩa, quân vị và bảng vị.

Theo cơ quan công an, tụ điểm này hoạt động lưu động, lựa chọn khu vực đồi cây có địa hình hiểm trở nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khi bị bắt quả tang, một số người liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời truy bắt những người bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những người liên quan đang bỏ trốn sớm đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét hưởng sự khoan hồng theo quy định.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.